Más de 180.000 gallegos llamados a realizar el test rápido de cáncer de colon lo rechaza

"Es el tumor maligno de mayor incidencia en España, si se cuentan hombres y mujeres, con 41.441 nuevos casos cada año. Afectará a 1 de cada 20 hombres y a 1 de cada 30 mujeres antes de cumplir los 74 años". Así resume la Asociación Española contra el Cáncer la especial incidencia del tumor colorrectal en la población española. En la misma página añade que "se estima que cerca del 90% de los cánceres de colon y recto podrían ser curados si se detectasen de modo precoz, antes de que la enfermedad alcanzase sus estadios más avanzados". Una posible forma de abordar la detección precoz de esta dolencia es una prueba barata, de unos dos euros, que sirve para detectar sangre en las heces y la comunidad gallega está entre las autonomías que la aplican. Es más, este año adquirió 475.000 unidades para realizarla entre este ejercicio y 2019 en la población objetivo, que se completa al incorporar las áreas de Vigo y A Coruña al programa, que arrancó en 2013 de forma experimental en Ferrol.

No obstante, no todos los posibles beneficiarios están dispuestos a aceptarla. De hecho, la experiencia hasta este momento de la Consellería de Sanidade -que arrancó con la iniciativa en Vigo antes del verano y que suma ahora A Coruña- revela que en torno a la mitad de los gallegos convocados por año (unos 182.000) no responde a la invitación a pesar de que consiste en tomarse una muestra en casa y entregarla en el Sergas y a pesar también de que gracias a la iniciativa el departamento que dirige Jesús Vázquez Almuíña espera poder detectar al año 500 tumores en un estadio inicial, por lo que "se aumentan las posibilidades de curación". Solo durante 2015, y según el Instituto Nacional de Estadística, fallecieron por un tumor maligno de colon en Galicia 877 personas.

El Sergas ha incorporado a la iniciativa a toda la población que puede beneficiarse del programa, como ya ocurría en comunidades como Navarra, País Vasco, Comunidad Valenciana o La Rioja. La Consellería de Sanidade explica que se envían 350.000 invitaciones cada año y de ese modo, cada dos, que es la periodicidad del cribado, se completa la cobertura de los en torno a 700.000 gallegos con edades entre los 50 (cuando el Sergas señala que "aumenta el riesgo") y los 69 años, que son los que tienen aconsejado tomar la precaución de hacer el test.

No obstante, no todos lo hacen. Si en el cribado del cáncer de mama Galicia consigue que las mujeres de entre 50 y 69 años se apunten a la detección precoz en el 83 por ciento de los casos (con datos de 2016), en el cáncer colorrectal aún queda un largo recorrido, ya que según Sanidade la participación ronda el 48 por ciento. Eso implica, explican desde la Consellería, que las 350.000 invitaciones anuales se traducen cada año en 168.000 tests de detección de sangre en las heces, pero por otro lado supone también que 180.000 no la hacen.

De los 168.000 que sí la realizan, en torno a un siete por ciento salen positivos, según los datos que manejan las autoridades sanitarias gallegas, lo que implica "aproximadamente" unos 11.760 casos, que después tienen que pasar a la siguiente fase para confirmarlo. Porque para confirmar el resultado del test luego hay que realizar una colonoscopia y eso significa que el dispositivo sanitario debe estar preparado para abordar la realización de una media de una treintena de estas pruebas cada día.

Explican desde el Sergas que de ese 48 por ciento de personas que al final se animan a realizar el test de sangre oculta en heces en tres casos de cada mil se detecta cáncer. De ahí sale el dato de ese medio millar de tumores en estado inicial que la Consellería de Sanidade espera detectar cada año.