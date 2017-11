López Veiga reclama a Fomento que asuma el coste del Corredor Noroeste

"El Corredor Noroeste es algo que no se puede paralizar. Los puertos gallegos no pueden quedarse sin ferrocarril. Sería pegarse un tiro en el pie". Así de contundente se mostró ayer el presidente de la Autoridad Portuaria de Vigo, Enrique López Veiga. Por esta razón, puesto que el Ministerio de Fomento aplazó a 2027 su conexión con el Corredor Atlántico de la Red Transeuropea de mercancías ferroviarias, propone que si no se puede financiar con fondos comunitarios "habrá que aplicar fondos propios".

La conexión del Noroeste español por ferrocarril con el Corredor Atlántico de mercancías es vital para comunicar los puertos gallegos y permitir la salida de mercancías hacia Europa y el resto de Francia. Es una reclamación unánime de los empresarios y también de la Xunta de Galicia. La inclusión de este corredor en la Red Transeuropea lo situaría en el grupo de infraestructuras con financiación prioritaria de la UE. Pero la semana pasada el Ministerio de Fomento desveló, tras una reunión con el coordinador europeo del Corredor Atlántico, que habrá que esperar al menos diez años para ello.

López Veiga advierte que Galicia "no se puede quedar descolgada" y alude a que otros puertos lusos que están compitiendo con los gallegos sí están conectados al Corredor Atlántico. "Leixoes está conectado y quien haya dicho que Galicia no va a estar tendrá que reflexionar", apuntó. "No puedo renunciar a que el Puerto de Vigo, en el caso que me atañe, forme parte de esta conexión", añadió.

En su opinión, es fundamental que el Noroeste forme parte de la red ferroviaria europea de mercancías para poder unir la terminal Ro-ro con el ferrocarril". "Yo no quiero ni de broma que esto se produzca más allá de 2018", lamentó.

Por su parte, En Marea llevará la demanda de conexión del Noroeste con el Corredor Atlántico al Congreso. La diputada Alexandra Fernández pidió la comparecencia del ministro de Fomento, Íñigo Fernández de la Serna, para que aclare las gestiones que está haciendo ante la UE para incluir los itinerarios y puertos del Noroeste en la Red Transeuropea de Transporte y los plazos establecidos para que Galicia no quede excluida de las principales conexiones.

En este sentido, la diputada de En Marea pone sobre la mesa la importancia de conectar en línea todos los puertos de la cornisa cantábrica. Critica "la actual planificación y estructuración" del denominado Corredor Atlántico que tiene como único objetivo la conexión con los puertos portugueses y no una auténtica conexión del arco atlántico. "Se abandona la posibilidad de conectar áreas tan importantes como Vigo, A Coruña, Ferrol o Gijón, ya no solo hacia el centro de Europa sino también que se pueda interconectar toda la cornisa cantábrica".

Alexandra Fernández explica además que los puertos gallegos "tienen una ubicación estratégica con un enorme potencial".

Lo que sí recibirá financiación prioritaria de la UE es la conexión eléctrica entre Galicia y Portugal. La Comisión Europea incluyó seis interconexiones de España con Francia y Portugal en su lista de proyectos prioritarios para completar la Unión de la Energía y entre ellas se encuentra la red entre la comunidad gallega y el país luso.

Son en total, cuatro proyectos eléctricos y otros dos de gas. Entre las interconexiones eléctricas, el Ejecutivo comunitario incluye en esta lista a la red entre España y Francia por el Golfo de Vizcaya, las interconexiones con Francia desde Navarra y Aragón y la conexión entre Galicia y Portugal.

Con respecto a las conexiones gasísticas, la nueva lista incluye el gaseoducto Midcat, que debe unir España y Francia a través de Cataluña, la primera fase de este proyecto y la tercera interconexión entre España y Portugal.