Feijóo reclama "claridad" para explicar las cifras del cupo vasco, pero avala su vigencia

"Concierto vasco sí; cupo, claridad". El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, avaló ayer el sistema de financiación propio de Euskadi por ser constitucional, pero pidió "claridad" para que se explique al resto de comunidades cómo se calculan las cifras del acuerdo aprobado ayer en el Congreso, con el único rechazo de Ciudadanos y Compromís, que lo califican de "un amaño que no garantiza la solidaridad", y fija en 1.300 millones de euros anuales -225 menos que el sistema actual- la cifra que el País Vasco pagará a la administración central por las competencias que este asume en su territorio mientras asume la recaudación fiscal en solitario. Este acuerdo se produce después de que el PNV bloquease la aprobación del presupuesto estatal para 2018 para mostrar su rechazo a la gestión de la crisis catalana por parte del Ejecutivo central. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, desvinculó ayer ambas cuestiones y el líder del PNV, Andoni Ortuzar, descartó negociar las cuentas hasta el fin de la "excepcionalidad política" en Cataluña.

La decisión del Congreso constituye una referencia para abordar la reforma del sistema de financiación autonómica, que el Ejecutivo popular no ha acometido desde 2014, fecha en que caducó el actual, prorrogado desde entonces. Comunidades de diverso signo político como Asturias (PSOE) o Castilla y León (PP) criticaron el acuerdo -al igual que hizo Mariano Rajoy en 2008 cuando era líder de la oposición al Ejecutivo de Zapatero y este pactó los presupuestos estatales- por entender que perjudica a sus territorios y beneficia al País Vasco, pidiendo, al igual que Extremadura, transparencia sobre cómo se calcula su cuantía. En el Congreso, Ciudadanos arremetió contra el modelo vasco -solo similar al navarro-, que establece que sean las tres diputaciones forales vascas las que recaudar todos los impuestos en su territorio y luego se abone al Estado el gasto por las competencias no transferidas (aeropuertos, puertos, ferrocarriles...).

Feijóo se limitó a proponer que por primera vez en "40 años" se explique en el Consejo de Política Fiscal y Financiera cómo se calcula la aportación porque el resto de autonomías "tienen derecho a saberlo", pero avaló el modelo. "El concierto vasco tiene respaldo constitucional, fue así votado en España y entiendo que, mientras no haya una reforma, discutir sobre él no entra dentro de la lealtad constitucional", alegó tras la rueda de prensa semanal del Consello. "No voy a hacer demagogia sobre el concierto", añadió antes de reconocer su "interés" en conocer la propuesta del Gobierno sobre el nuevo modelo autonómico a raíz del informe de un grupo de expertos. Defendió que se financien "ciudadanos" y no "territorios, pactos políticos o reivindicaciones identitarias", añadió, en una petición velada al Gobierno central de no utilizar la financiación como moneda de cambio política.

Aragón, Baleares, la Comunidad Valenciana, Andalucía, Castilla y León y Extremadura ya enviaron, según Europa Press, sus propuestas a Hacienda,cuyo plazo para recibirlas expira hoy. Fuentes de la Xunta aseguraron a última hora de ayer que todavía no las había remitido.

El titular de la Xunta también se refirió a los datos económicos de Galicia, destacando que el nivel de desempleo se equipara a 2009, antes de la crisis. Cuando llegó a San Caetano, el paro registrado era de 214.613 personas y el mes pasado se situó en 185.903.

Feijóo pidió a las empresas que logren beneficios que "vean las posibilidades" de aumentar su plantilla y que desempleados puedan tener "una oportunidad".