La sequía provoca un mayor gasto del consumidor gallego en la factura de la luz y la cesta de la compra

La sequía que afecta a Galicia desde hace meses también repercute en el bolsillo del consumidor en cuestiones como un aumento de la factura de la luz y en el incremento de precios en la cesta de la compra.

En una entrevista con Europa Press, el secretario xeral de la Unión de Consumidores de Galicia (Ucgal), Miguel López, explica que la subida de la luz y la compra diaria "son dos cuestiones básicas que forman parte de los elementos de un consumidor a los que la sequía está afectando de una forma significativa".

De tal forma, identifica una "subida relevante" en el precio de "frutas, verduras, legumbres y aceite de oliva", además de que existe un "efecto directo en la cesta de la compra en otros productos que tienen su origen en la propia alimentación del ganado", ya que la carne y los lácteos "se ven afectados porque el coste de producción aumenta" ante la escasez de pastos.

"La sequía nos va a pasar factura", avisa, puesto que "se empieza a pagar muchísimo sus consecuencias en todo tipo de servicios", "con familias que se alimentan peor".

Y es que recuerda que "sigue habiendo muchísimas familias en Galicia a las que cuesta llegar a fin de mes, según señala el IGE", que "están dejando de consumir determinados productos", pues el aumento de precio provoca que "se redujo de forma muy significativa en los últimos meses el consumo de frutas y hortalizas", que "suponen una dieta sana y equilibrada".

En los últimos datos del IPC de octubre se observa una escalada del 7% en el precio de hortalizas y del 6,5% en frutas en Galicia respecto al año anterior, lo que supone cuadruplicar el alza de la inflación interanual general en la Comunidad (del 1,5%). También se elevan precios por encima de la media en carnes de porcino (+2,1%) y vacuno (+1,7%), mientras que el aceite se dispara casi un 10%.

Desplome de la producción hidroeléctrica



En conversación con Europa Press, el secretario xeral de Ucgal explica que "desde el momento en el que la producción hidroeléctrica no tiene casi presencia, porque el nivel de los embalses es mínimo, era evidente que iba a suponer una subida significativa".

El hecho es que la producción hidroeléctrica en España desde el arranque de año hasta el 12 de noviembre ha sufrido una caída del 51,8% frente al mismo periodo de 2016, hasta quedarse en 14.776 gigavatios, según datos de Red Eléctrica (eran 30.645 el año anterior), en donde estaca el descenso en el caso gallego (de más del 70% en el primer cuatrimestre).

Esta situación ha provocado que se haya disparado un 58% el consumo de carbón para hacer frente a la demanda, unido a un aumento de la factura de la luz para el consumidor que fue del 7% en octubre, en la mayor alza desde enero.

De hecho, la calefacción, luz y distribución de agua experimentaron un avance de precios en Galicia en octubre del 5% respecto al mismo mes del año pasado, por encima del avance general del IPC.

"Mejor opción" del mercado regulado frene al libre



A renglón seguido, Miguel López hace hincapié en que el precio de la luz sube tanto para el mercado regulado, que considera la "la mejor opción en términos económicos" para el consumidor, como en el libre, el cual "se basa en un engaño".

Advierte a los consumidores de que, aunque suba la luz, no firmen "un contrato de un comercial que les viene por la puerta con precio fijo" del mercado libre, porque "van a pagar la luz en términos anuales más cara que la que ya tenían". También remarca que personas que pueden ser beneficiarias del bono social (con un 25% de descuento) pierden esta rebaja si se marchan al mercado libre.

Aquí, sostiene que las empresas comercializadoras de referencia "venden la electricidad más barata que a día de hoy hay en España" en comparación al mercado libre. "Aún así, es carísima respecto a otros países que la venden en la UE", agrega.

Informe sobre tarifas del agua que "sacarán los colores" a municipios



Por otra parte, la Ucgal trabaja en un informe sobre la estructura tarifaria del agua en los 70 principales ayuntamientos gallegos, en el que detectan un modelo "lamentable" en muchos de ellos, pues "no está pensado para incentivar el ahorro".

Este estudio --que prevén finalizar antes de fin de año-- va a "sacar los colores" a muchos municipios, sentencia Miguel López, a la vez que previene de que existe una "necesidad urgente de regular el suministro de agua y entender que es un bien preciadísimo y muy escaso".

Pone el foco sobre que la estructura tarifaria "prácticamente es gratuita en muchos sitios", "en otros no se paga ni por asomo el precio que realmente tiene" y "no se basan en tarifas progresivas ni disuasorias que pretendan ahorrar agua".

Como ejemplo, dice que "a día de hoy hay muchísimos ayuntamientos en Galicia que te permiten gastar 45.000 litros de agua cada dos meses, que tienes que pagar los gastes o no los gastes" "*Eso supone que yo voy a tener algún tipo de conciencia medioambiental o de ahorro de agua? `Si da igual que tenga el grifo abierto o no abierto!", reflexiona.

De hecho, lamenta que "hay muchos ayuntamientos" en los que pagas lo mismo si haces un uso del agua responsable en tu día a día que si "llenas una piscina olímpica".

Así, la estructura tarifa de administraciones locales como Vigo "es lamentable", en Santiago se paga "desde hace 10 años" prácticamente lo mismo por el agua y en Pontevedra "cualquier litro que consuma una industria es más barata que cualquier litro que consuma una familia". A esto se une la cantidad "desmesurada" de agua que se pierde por fugas.

"Falta gestión en materia de agua en Galicia, que no estaba acostumbrada a tener sequía, ni sabíamos lo que era eso", se queja. Cree que "en general no hay cultura de ahorro y los políticos nunca tuvieron tampoco interés porque no fue un problema acuciante".

Cambios para el ahorro



En el otro extremo, López valora el esfuerzo por mejorar en este mbito en municipios como Ames (A Coruña), que pasó de un sistema en el que "se despilfarraba agua" a uno en el que "si se pasa un umbral de nueve o diez metros cúbicos por mes en una casa" (entre 9.000 y 10.000 litros), "un margen bastante amplio sobre recomendaciones por persona y día de la OMS", el precio "se multiplica por seis".

De hecho, cifra que "cualquiera" puede vivir "perfectamente con 60-70 litros por día". También se corrige en Ames que el consumo doméstico "nunca puede costar" más que un uso industrial.

Sobre este extremo, Ucgal llama a cualquier responsable municipal a ponerse en contacto con ellos "para echar una mano" en este campo, y pone en valor que "hay ayuntamientos que ya pidieron asesoramiento como Cangas, Ames o Carballo".

Al respecto, prevé que se va a "experimentar un incremento de tarifas del agua y unas restricciones importantes" debido a problemas "muy serios" por la sequía. "Y lo vamos a hacer casi sin transición (...) nos vamos a ver obligados porque la reservas de aguas en algunos ayuntamientos están en el mínimo", apostilla.

No obstante, asegura que una estructura tarifaria bien diseñada "no implica necesariamente pagar más por el agua", puesto que para las necesidades mínimas no supone "una diferencia de precio importante". Como muestra, se refiere a las nuevas tarifas en Cangas, donde "aquellos que más ahorran" pagan "menos que antes", mientras que "a los que consumen sin control se les va a disparar".

Precisamente, la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) y la Xunta acordaron en febrero un impulso al pacto del agua --que data de 2013-- para homogeneizar una estructura tarifaria con el objetivo de reducir las amplias diferencias existentes entre municipios sin que se haya presentado todavía una propuesta.