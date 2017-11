Jesús Cancelo: "El 25% de los que acuden a tratarse por cannabis son menores de edad"

Jesús Cancelo, psicólogo clínico y director de Alborada, que gestiona una de las unidades asistenciales de drogodependencias que funcionan en Galicia, observa de primera mano el fenómeno de las drogas en una ciudad, Vigo, cuyos datos, por su entidad, considera "extrapolables" a la comunidad.

-La cifra global de gallegos a tratamiento se redujo en casi mil personas desde 2009. ¿Por qué?

-Son datos gallegos. Nosotros manejamos una cifra casi idéntica e incluso más casos. Sería un motivo de satisfacción una bajada de casi mil personas, pero podría deberse a una población oculta que consume y no acude o va a centros privados.

-El mayor descenso, un 17%, se produce entre los heroinómanos.

-Cada vez hay menos personas a tratamiento con derivados opiáceos, básicamente metadona. Se debe a varios factores: a que ya hay un índice importante de personas que tras años deja el tratamiento con éxito, a que recaen menos, a los fallecidos (ya no por sobredosis, pero sí de enfermedades como cáncer) y a la disponibilidad de metadona en la calle.

-Registra un aumento de usuarios el programa libre de drogas, que no emplea ningún sustitutivo. ¿A qué cree que se debe?

-Puede ser el efecto del cannabis. En Alborada en los primeros once meses de este año los inicios de tratamiento, los nuevos, el 8 por ciento eran por heroína, el 29% por cocaína, que se mantiene más o menos estable con una tendencia ligera a la reducción, y lo que es un incremento importantísimo es el 35% por cannabis. Hasta ahora era una sustancia que se tomaba a la ligera pero ahora por la familia, porque tienen trastornos psiquiátricos, de conducta... este grupo también incrementa el porcentaje en el programa de tratamiento libre de drogas. Luego estaría un 25% por alcohol, que ha subido desde un 18%. Esto se debe a que en las unidades asistenciales se ven ahora más drogas legales, como el alcohol. Además hay un 0,5% de drogas de diseño, anfetaminas... un porcentaje bajísimo. Y un 5% de pacientes nuevos que vienen por metadona, que la consiguen en la calle. En principio, y pese a lo que ocurre en Estados Unidos, no se ve un repunte de heroína, pero hay que estar atentos.

-¿Hay motivos de alarma por el aumento de usuarios por alcohol, un 76% más que en 2009?

-Es porque hay más derivaciones de atención primaria y especializada porque antes se trataba en atención primaria y ahora las unidades de drogodependencias ya no están estigmatizadas como antes y quienes tienen dificultades con el alcohol tienen menos problemas en acudir. Hay gente que acude porque tuvo problemas de conducción, de violencia de género... que están asociados a consumo de sustancias, a veces mezclando alcohol con cannabis o cocaína..., en los que la droga sería un factor importante pero no el único. No significa que haya más alcoholismo que antes.

-De ese 35% por cannabis que inician terapia, ¿cuántos son menores de edad?

-De ese 35%, el 20-25% son menores de edad que vienen con la familia. La nueva ley de Seguridad Ciudadana permite que si eres menor y te ponen una sanción por consumo de cannabis o alguna otra droga en la calle puedes librarte de la multa acudiendo a un centro. Que acuda más gente puede indicar que ven que realmente puede ser un problema y toman medidas, son más conscientes.

-Dice que los ingresos por dependencia a la cocaína incluso se reducen ligeramente...

-Una cuestión es el consumo y otra que genere dependencia y tener que ir a un centro. No significa que haya menor consumo: un 30% ya vale.