Caballero rechaza "virreinatos provinciales" desleales en el PSOE

Las primarias para elegir a los responsables provinciales del PSdeG tensan el partido y el secretario xeral de los socialistas, Gonzalo Caballero, reclama cerrar filas en un proceso en el asoman candidaturas no alineadas con el proyecto que defendió en el proceso para tomar las riendas de la formación. En el "nuevo tiempo político" que abandera, todos deben ser "leales", advirtió ayer, antes de rechazar "caer en el error de tener ningún tipo de virreinato provincial". Aun así, consideró "garantizada" la fidelidad a su liderazgo de los nuevos barones provinciales.

Caballero intervino ayer por primera vez en la reunión semanal del grupo socialista en el Parlamento, apadrinando el ascenso de José Antonio Quiroga, nombrado el mes pasado secretario de Organización, a la dirección en la Cámara, que capitanea Xoaquín Fernández Leiceaga, presidente del partido y aliado de Caballero tras apartarse de la carrera por la Secretaría Xeral frente a Juan Díaz Villoslada, quien también mantiene acta parlamentaria.

Caballero ha sido crítico con las direcciones provinciales del partido y su hoja de ruta política las acusaba de frenar cambios necesarios para renovar el partido, además impulsará un contrapeso de estructuras comarcales. Pero antes de las primarias, impulsó en Pontevedra una candidatura afín, que lidera Eduardo Reguera, edil en Redondela, pero el concejal vigués David Regades, del sector del alcalde olívico, lo superó en 400 avales y parte como favorito.

A esa situación, se añade la irrupción del exlíder del partido Pachi Vázquez, que aspira a volver a la dirección provincial ourensana, tras apoyar, igual que Abel Caballero, a Susana Díaz en las primarias estatales frente a Pedro Sánchez, bando en que se integró Gonzalo Caballero. En Ourense pretenden competir otros tres nombres, dos afines a este último y la diputada Noela Blanco, que apoyó a Villoslada. En Lugo se batirán varios nombres con Álvaro Santos, portavoz en la diputación, y en A Coruña aún no están claras las opciones, pero se da por hecha la batalla.

Ante ese escenario, Caballero percibe que las opciones de contar con líderes provinciales no afines son elevadas y reitera su exigencia de lealtad. Ayer pidió evitar incurrir en "virreinatos provinciales" cuando la prensa le preguntó por el paso adelante de Pachi Vázquez. "Eso no va en relación a ningún candidato; ni por el que ustedes me preguntan ni por ningún otro. El PSdeG va a tener un proyecto gallego y galleguista que será acompañado por estructuras orgánicas provinciales y comarcales. La hoja de renovación y fortalecimiento del conjunto del PSdeG primará por encima de cualquier otro escenario", alegó tras una reunión a la que acudió la expresidenta del Parlamento Dolores Villarino, secretaria de Política Institucional.