La Xunta repercutirá los gastos de extinción a los propietarios cuando ardan franjas de protección sin limpiar

La Administración gallega pasará la factura de los gastos de extinción de un incendio forestal cuando los propietarios de los terrenos que tengan la obligación de limpiarlos y eliminar especies pirófitas no lo hayan hecho. El coste a asumir por el propietario será proporcional a la afección del fuego en su terreno. Esta es una de las doce medidas que han acordado la Xunta y la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) y que se aprobarán, previa enmienda, con la ley de acompañamiento de los presupuestos por lo que estarán en vigor ya la próxima campaña.

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, presentó esta mañana un acuerdo que, dijo, busca cambiar la cultura de no limpiar las parcelas y el hecho de que "si da igual cumplir o no cumplir" la ley, al final "nadie lo hace". La Xunta cambia así su estrategia de multas que autoincumple, como está implícito en las palabras de Feijóo, y plantea medidas más severas cuando el propietario no acondiciona el terreno o incluso cuando este no existe o no está localizable. Por ejemplo, los concellos podrán entrar a limpiar un terreno abandonado previa publicación en el DOG y encautarse la madera para pagar el gasto. Cuando esta tierra genere gastos de limpieza por encima de su valor catastral la Xunta la podrá expropiar.

Si existe un propietario y este se niega a acondicionar el terreno según le obliga la ley, el municipio lo podrá hacer sin esperar a una autorización judicial.