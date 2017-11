Fomento sabía desde 2013 que no podía haber conexión hasta 2027 pero proponía 2018

El Ministerio de Fomento culpó ayer a la UE de que el Noroeste español tenga que esperar al menos hasta 2027 para su conexión al Corredor Atlántico, pero al echar balones fuera confesó al tiempo que ya sabía desde 2013 que el enganche de Galicia, Asturias y Castilla y León a la red ferroviaria europea de mercancías no sería posible hasta dentro de diez años. Sin embargo, cuando las tres comunidades se unieron para urgir su entrada en el corredor prioritario y así optar a fondos europeos y los empresarios y cámaras de comercio de las tres autonomías hicieron presión en el mismo sentido salió al paso prometiendo que lo intentaría ya en 2018.

Ayer a última hora de la tarde, y tras la polémica suscitada por el anuncio de que el Noroeste habría de esperar al menos una década por un tren de mercancías moderno que le conecte con Europa, el departamento de Íñigo de la Serna emitía una nota de prensa en la que aseguraba que "la UE fijó en 2013 que sería en 2023 cuando se iniciaran los trabajos para la inclusión de nuevos tramos en la Red Básica, por lo que hasta entonces no se podrá trabajar para la inclusión de variaciones o modificaciones sobre los tramos actuales". Añadía además que "la inclusión del noroeste español en el Corredor Atlántico, en lo referente al modo ferroviario, no es un asunto que se tratando en estos momentos en la UE".

Fomento ya por la mañana intentaba calmar los ánimos y apuntaba en declaraciones a este diario que el próximo año sí toca revisar el Mecanismo Conectar Europa para el periodo 2021-2027, es decir la financiación de los corredores, y ahí Fomento propondrá a Bruselas que no se "prioricen" solo los corredores. Así podría tener alguna opción el Noroeste español.

En todo caso, el departamento que dirige Iñigo de la Serna admite que "los corredores tiene más prioridad, pero también el resto de la red accede a financiación".

No obstante, y ahí viene el nuevo jarro de agua fría para el Noroeste español, Fomento también confiesa que aunque el tren de mercancías del Noroeste pueda optar a financiación comunitaria para su modernización no está decidido todavía que el Gobierno de España lo vaya a solicitar en 2018. "El Ministerio analiza todas las alternativas y todavía no tiene la lista definitiva de propuestas que va a trasladar a Europa para que se debata su inclusión. Solo ha trascendido, como se anunció ayer, la A-8 pero eso no significa que sea la única", puntualizaban desde Madrid.