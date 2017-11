Los empresarios alertan de la marginación del Noroeste con la demora de su conexión al Corredor Atlántico

Un día después de que Fomento anunciara que la inclusión del Noroeste español en el Corredor Atlántico del tren de mercancías de la UE se relega al menos hasta 2027, los Gobiernos de Galicia, Castilla y León y Asturias se pusieron en contacto con este ministerio para "reclamar" de nuevo "su apoyo" para enganchar esta parte del país a este corredor que por ser priotario tiene preferencia en la financiación comunitaria.

Si los puertos del Noroeste no se conectan a Europa a través de una red ferroviaria de mercancías moderna, las economías locales perderán "competitividad", advertían también ayer los empresarios gallegos, tras la "muy mala noticia", "el trágico anuncio" de Fomento. La patronal gallega, el Círculo de Empresarios de Galicia, la Confederación de Empresarios de Pontevedra y la Cámara de Comercio de Pontevedra, Vigo y Vilagarcía de Arousa clamaron ayer contra una decisión que vuelve a marginar a Galicia.

"Seguiremos trabajando para conseguir" la conexión del Noroeste español en el Corredor Atlántico, aseguraba ayer la Xunta, que añadía: "Nos gustaría que fuese cuanto antes y en todo caso, que en el momento en que Europa abra la revisión de los corredores la solicitud del Noroeste sea defendida como prioridad por las autoridades españoles". El problema es que la revisión del mapa de los corredores no se abre hasta 2023 y hasta 2027 Bruselas no toma una decisión al respecto. Luego aún hay que acometer la obra.

Entre tanto, la Xunta propone junto a Asturias y Castilla y León "trabajar ya para garantizar" que en el proceso que se abre el próximo año para repartir financiar comunaria para las redes transeuropeas de transporte "se tenga ya en cuenta" la demanda del Noroeste español. Fomento acaba de anunciar que el próximo año defenderá que el ramal cantábrico de carreteras en el Corredor Atlántico de la UE "tenga prioridad" en la asignación de fondos del programa Conectar Europa para el periodo 2021-2027. Preguntado por este periódico si pedirá lo mismo para el tren de mercancías del Noroeste español, la respuesta es que aún no está decidido. En todo caso, al no ser el tren de mercancías del Noroeste parte de un corredor puede recibir subvención comunitaria, pero no tiene preferencia.

La noticia de que Galicia habrá de esperar de nuevo para ver atendida una de sus demandas en materia de infraestructuras fue ayer muy mal recibida por la clase empresarial. "Es un anuncio regresivo que profundiza en el aislamiento del Noroeste peninsular y afecta a su desarrollo socioeconómico. Con este retraso, no podremos competir en igualdad de condiciones con otras zonas", denunciaba ayer el secretario xeral de la Confederación de Empresarios de Galicia, Jaime López.

"Se vuelven a olvidar del Noroeste español", lamentó el presidente del Círculo de Empresarios de Galicia, Juan Güell, que recordó que el Círculo demandaba la conexiónal Corredor Atlántico desde el 2009. "Si ahora la UE no toma una decisión hasta 2027, volveremos a padecer un retraso de más de 20 años, porque tras recibir luz verde de Bruselas hay que hacer todavía la obra", explica. Güell pide a la Xunta que "esté encima", aunque ve "difícil corregir una situación ya dada". "El esfuerzo ahora será doble", comenta, y añade: "Esto por desgracia ya nos suena, la conexión por Cerdedo, el puerto nodal de Vigo, ...".

El presidente de la patronal de Pontevedra, Jorge Cebreiros, demanda "valentía, sinceridad y seriedad" al ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, a quien vuelve a invitar a Galicia para que explique sus planes para esta comunidad, pues desde Fomento se dijo ante la "presión" empresarial y política que "trabajaría para la conexión del Noroeste español al Corredor Atlántico ya en 2018". Cebreiros carga contra la "falta de firmeza" del responsable de Fomento al negociar en Bruselas la demanda de Galicia, Asturias y Castilla y León, pero en cambio anuncia "que sí defenderá el ramal cantábrico de carreteras".

Cebreiros se muestra crítico con de la Serna, pero reparte culpas. "Es la guinda de una gestión concatenada de errores e incompetencias" que ya arrancó en el etapa de José Blanco como ministro de Fomento. Ni él ni el bipartito "movieron un dedo" cuando siendo Joaquín Almunia comisario de Transportes de la UE se perpetuó "la condición periférica del Noroeste español". "Galicia pierde una oportunidad histórica y resulta severamente perjudicada, pero esta decisión también aleja a España de tener una fachada atlántica competitiva", advierte y pide "dar la batalla" para revetir la situación.

El presidente de la Cámara de Comercio de Pontevedra, Vigo yVilagarcía de Arousa, José García Costas, por su parte, pide al Ministerio de Fomento que "no cuente milongas". García Costas considera "optimista si en 2023 logramos" que el Noroeste español se sume al Corredor Atlántico. "Solo un milagro podría hacer que antes el Noroeste español tenga fondos europeos", sentencia García Costas. "No hay posibilidad de mover esto. Lo marca Europa", declara tajante, y añade que lo que se puede intentar es "trabajar desde 2018 para decidir cómo se va a hacer para cuándo se tome la decisión todo esté listo para su construcción".





Jaime López - Secretario Xeral de la CEG

"Es una decisión regresiva que profundiza en el aislamiento del Noroeste español"







Juan Güell - Pte. Círculo de Empresarios

"Volveremos a padecer un retraso de más de 20 años, como pasa con la alta velocidad"







Jorge Cebreiros - Pte. Patronal de Pontevedra

"A de la Serna le faltó firmeza para negociar en Bruselas la conexión del Noroeste al Corredor Atlántico"