Desencuentro social y político por la custodia

En un proceso tan sensible como una separación o divorcio, al custodia de los hijos recibe una atención especial. Tradicionalmente, los jueces, a falta de acuerdo, han dado la tutela de los hijos a las madres. Una iniciativa legislativa popular ha llegado al Parlamento con la petición de que la custodia preferente sea la compartida, a pesar de que uno de los progenitores se oponga. La norma, aceptada a trámite, provoca debate no solo político sino también social.

La propuesta de hacer la custodia compartida como prioritaria, incluso pasando por encima de la voluntad de uno de los padres, es probablemente uno de los temas más delicados que tratará la Cámara gallega esta legislatura debido a las sensibilidades que afecta, tanto en lo familiar, como en lo personal y la crianza de los hijos. El Partido Popular pensó hace algún tiempo en recogerla en una ley, pero le frenaron las dudas sobre si el derecho civil gallego puede legislar al respecto. Su mayoría sirvió para admitir a trámite el pasado mes la Iniciativa Lexislativa Popular (ILP) de la Asociación Galega de Pais e Nais Separados, que llegó respaldada por más de 15.000 firmas. Pero el partido ya ha mostrado sus dudas sobre si la custodia compartida debe imponerse y obligar a los padres a ponerse de acuerdo para regular la convivencia con sus hijos. En Marea no votó en su día la ILP -no participó en el pleno porque entendían que en aquel momento, tras los incendios, tocaba hablar de fuegos- pero las opiniones al respecto está divididas. Mientras el portavoz, Luís Villares se mostró "personalmente a favor", Esquerda Unida, con la diputada Eva Solla a la cabeza, está en contra no solo del texto sino también de su tramitación. Por su parte, el PSdeG sí votó a favor -expresando dudas sobre su constitucionalidad-, mientras que el BNG mostró su rechazo y votó en contra.



Con el texto en periodo de enmiendas, los grupos han acordado una prórroga especial para escuchar a expertos de asociaciones, del ámbito jurídico que trabajan con familia y menores, así como a otros profesionales relacionados -mediadores, por ejemplo- y afinar así el texto. Este proceso se dilatará hasta febrero y servirá para conocer "el termómetro real" de la situación y poder ajustar la norma, como explica la diputada popular Paula Prado. Aunque el PP espera a escuchar estas voces antes de decidir cómo será la norma final, en la intención inicial se encuentra que el interés del menor prevalezca ante todo, que si hay maltrato no puede haber custodia compartida y que la mediación tenga un papel fundamental.



En este tiempo abierto para escuchar a los expertos, que podrán proponer los partidos, el texto de la ILP pasará también por la lupa de los letrados del Parlamento, que emitirán un informe, y de la Comisión del Derecho Civil de Galicia, que indicará si legislar sobre custodias entre las capacidades del Gobierno autonómico.









Luis Arjona | Asociación de Pais e Nais Separados

"La custodia monoparental está predestinada a que se rompa el vínculo con un progenitor"

Los promotores de la iniciativa legislativa popular, la Asociación de Nais e Pais Separados de Galicia, están abiertos a cambios en el texto normativo que presentaron al Parlamento. Dentro del periodo de alegaciones y revisión que se abre ahora, la asociación también llevará el texto a jueces de familia, presidentes de las audiencias provinciales y a la Fiscalía para que aporten sus enmiendas a la ILP original. "No tenemos miedo a que el texto sea trabajado, ampliado o cambiado. Tenemos miedo a si todos los grupos parlamentarios van a trabajarlo", explica Lois Toirán, presidente de la asociación. Sus dudas se dirigen a En Marea y BNG, que han mostrado su división sobre la norma en el primer caso y el rechazo en el segundo.



Toirán cree que decir que la custodia compartida "es automática o está impuesta surge del interés o de la ignorancia". A su modo de ver, lo que sí "está impuesto por sentencia es la custodia monoparental", en el sentido que si uno de los progenitores se niega es muy difícil que se conceda actualmente. Luis Arjona es un padre de tres hijos cuya custodia tiene su madre. Participa activamente con la asociación no para mejorar su caso, dice, sino para que sus tres chicos, puedan disfrutarla en el futuro, si es preciso. Considera que "si una parte quiere la custodia en exclusiva, puede sabotear todo lo necesario" a la otra para conseguirla. Quería la custodia compartida para su caso, pero no la consiguió. Ahora, con el régimen de visitas considera que "la relación es muy precaria, no cumple la función" de crear "intimidad familiar" con él. "La custodia en exclusiva está predestinada a que los niños rompan el vínculo con el progenitor que no la tiene", dice. Para él lo ideal es la mediación.



Toirán hace una comparación entre custodia compartida y la discriminación positiva a las mujeres. "Se entiende y se comparte, y no se valora si está capacitada para el puesto porque se supone que sí. Aplicando esa misma medida habría que trata de empoderar al hombre", compara. Dice no entender qué derechos de la mujer agrede la custodia compartida, que éstos en todo caso "no pueden restringir a los de los niños" y apunta que el movimiento feminista "no es unánime" en su rechazo a esta fórmula.





Mónica Permuy | Directora de la Fundación Meniños

"La corresponsabilidad tiene que ser la protagonista de la ley"

"Cuando los conflictos afectan a los padres, los riesgos para los niños se multiplican. Son los que les aportan protección, seguridad o empatía. Se puede quebrar un vínculo de seguridad. Hay que sintonizar emocionalmente con ellos", explica la directora general de la Fundación Meniños y psicóloga, Mónica Permuy, sobre los procesos de separación y divorcio. Desde su punto de vista, la situación "menos dañina" para los niños es la corresponsabilidad compartida entre los padres, ya que es la que hace que se sientan "menos desamparados".

Con el texto inicial abierto para enmiendas, Permuy considera que el "mejor texto legal" que se puede sacar será el que parta de la corresponsabilidad parental, que, bajo su punto de vista, tiene que tener el protagonismo en "todo el desarrollo" del texto. "Es la perspectiva transversal que tiene que impregnar toda la ley", indica. Sobre si debe ser o no impuesta, Permuy le resta importancia porque a su parecer hay "muchos otros elementos que analizar" dentro del desarrollo de una ley. "Hay que ver cómo queda esta cuestión. La poca adecuación de la ley no estará en la imposición de la custodia, sino en como se gestiona a lo largo del texto", considera.



Desde la visión de la Fundación Meniños es fundamental que los padres no pierdan de vista, durante la separación o divorcio, su "rol de la responsabilidad parental, el compromiso como padres". "No hay soluciones simples a problemas complejos", indica Permuy, que insiste en que el conflicto entre la pareja se puede ver desde una perspectiva "hombre-mujer" o desde el parental. "No podemos reaccionar como personas, porque tenemos el rol de madre y padre", opina.





Pilar Estévez | Plataforma Feminista Galega

"Imponer la custodia compartida no es favorable para los niños"

La oposición de la Plataforma Feminista Galega a la ILP es total. "Todo el texto es preocupante. No nos gusta ni el enunciado", afirma Pilar Estévez, miembro de la plataforma. Provoca rechazo especialmente que pueda ser impuesta porque "todo lo que no sea consensuado no tiene sentido y no es favorable para los niños". Para Estévez la coparentalidad "tendría que ser una práctica desde que comienza la convivencia, no una vez que finaliza". "¿Cómo puede ser que se hable de coparentalidad solo cuando termina la relación?", cuestiona. Así, considera que imponer "por decreto" esta práctica "en un momento en que las mujeres todavía estamos sufriendo desigualdad estructural patriarcal es imposible".



Esta normativa es innecesaria para la Plataforma Feminista Galega porque considera que la legislación actual ya da esa posibilidad de custodia compartida y porque se trata de "una necesidad que no existe". "Solo el 8% de las custodia que se solicitan son compartidas", aporta Estévez.

Estévez defiende que si las labores de cuidado, no solo de los hijos, se realizasen de manera igualitaria la custodia compartida se convertiría en la más habitual. "La cuestión es que no existe", dice.



La representante de la plataforma no quiere entrar a los detalles de una normativa que rechazan en su totalidad pero sí comenta uno de los aspectos más debatidos de la ILP, que con la preferencia por esta opción se puedan amparar casos de violencia machista que no están denunciados. "Un maltratador no es un buen padre. Hay muchas mujeres que no tienen sentencia pero que tienen maltrato", explica. E indica que, en caso de sentencia firme, habría que pensar en que el padre pierda la patria potestad del menor.





Aida Blanco | Presidenta de AMINO

"La custodia debe tener garantías y el garante tiene que ser el juez"

La perspectiva profesional de Aida Blanco, abogada especializada en casos de abusos a menores, se inclina a que la custodia compartida no sea la opción que se incluya por defecto en la futura normativa, sino que se debe dejar en manos del juez, al que le toca "valorar otras circunstancias" más allá del deseo de los padres. Dice que "debe primar el interés jurídico" de los hijos como "ya recoge" la ley de protección del menor. La rechaza porque cree que una supuesta obligatoriedad de esta opción equivaldría a "mediatizar al juez" y a "limitar sus competencias".



Blanco, que es también la presidenta de la Asociación Abuso y Maltrato Infantil NO (AMINO) en Galicia, considera que una custodia compartida entre los dos progenitores es "deseable para que el modelo de convivencia sea lo más parecido a la vida que tenían antes" de la ruptura pero que debe de tener "unas garantías y el garante tiene que ser el juez". "No es el modelo adecuado en todos los casos", insiste. Para ejemplificar, recuerda un caso de custodia compartida en el que uno de los progenitores viajaba frecuentemente por trabajo y era la abuela quien se quedaba con los niños en su turno.



En los casos de violencia machista "no es posible" una custodia compartida porque "suelen afectar también a los niños". "Intentamos inculcar que se denuncie y se notifique" desde la asociación, explica Blanco. Pero sin maltrato de por medio, dice, tampoco es lo adecuado para todos los casos por motivos laborales y económicos.





Ana Luisa Bouza | Consejo de redacción de Andaina

"La tutela compartida es más equilibrada y justa para las mujeres"

El grupo que edita desde hace 30 años la revista de pensamiento feminista Andaina se implicó desde el principio en la ILP promovida por la Asociación de Pais e Nais. Ana Luisa Bouza es miembro del consejo de redacción y fue directora xeral del Servizo Galego de Igualdade por el BNG durante el Gobierno del bipartito. Tiene claro que "hay que poner un límite en la capacidad de veto de cada una de las partes" de la pareja, por lo que defiende que la custodia compartida sea la opción preferente cuando una de las partes no lo quiere así. Considera también que se deben de tener en cuenta otras variables, como el bienestar del niño y "posibilidades logísticas", y que la única motivación de la decisión "no puede ser solo el deseo de los que se divorcian de no compartir" la custodia.



Para Bouza esta medida no supone un retroceso en los derechos de las mujeres porque "es mucho más equilibrada y justa" que una custodia monoparental que "lleva a que en un muy alto porcentaje sean las mujeres las que llevan la carga". "Tiene muchas cosas positivas, pero también quita tiempo, espacios y energías para desenvolver otros aspectos" de la vida de la mujer, considera. Para Bouza, la Administración tiene un papel que jugar promoviendo la corresponsabilidad y aunque "no puede legislar sobre cómo se reparten las parejas" las obligaciones "sí puede hacerlo sobre cómo se reparten después". En este caso, considera "fundamental" la mediación y el acuerdo previo a la ruptura de la pareja sobre la custodia que propone la ILP.



En cuando a los problemas derivados de violencia machista, Bouza considera que hay que "prevenir cualquier peligro". "Dándole toda la importancia que tiene, eso no se puede utilizar para que no haya custodia compartida", indica.





Estrela Gómez | Coordinadora de AGAMME

"La propuesta es peligrosa porque hay violencia familiar que no se denuncia"

"El papel del menor está desaparecido en el texto", dice Estrela Gómez, coordinadora de la Asociación Galega contra o Maltrato a Menores (AGAMME), que considera que la iniciativa legislativa lleva la custodia "a un terreno peligroso". Están en contra por varios motivos, especialmente, por la violencia dentro de la familia, terreno en el que trabajan. Como la Plataforma Feminista, recuerda Gómez que la violencia "no siempre se denuncia" y que es "impensable" que solo se tengan en cuenta las sentencias firmas, como indica el texto de los promotores, porque "todos sabemos de la lentitud de la justicia para llegar a una condena firme". "Este es el punto que más nos preocupa", dice.



"El texto dice que se hace en base al interés del niño, pero éste está ausente, hay que avanzar más en el procedimiento civil, que el niño tenga más garantías en el proceso, cómo participan, es ahí donde hay que avanzar", considera.



La asociación ya ha presentado sus alegaciones al texto, sobre todo a las cuestiones que considera más "impensables", como la existencia de un acuerdo previo al divorcio. Éste podría valer para los bienes materiales, dice, pero no para por ejemplo una mediación. "No está permitida en situaciones de violencia porque va en contra de los intereses de las víctimas. Las sitúa en un contexto de igualdad, pero si hay violencia, ya no es posible", ejemplifica.



Desde AGAMME consideran que cada caso tiene un contexto concreto que debe ser analizado y no se puede aplicar la misma solución para todos los casos. Además, afirma que falta por definir qué tipo de custodia compartida "porque hay modelos que se olvidan del niño" y le provocan "falta de estabilidad".

Galicia será la quinta comunidad -tras Cataluña, Navarra, País Vasco y Aragón- que legisla sobre la custodia otorgada a los dos progenitores. Este tipo de tutela representa un 17,3% del total que se concedieron el año pasado en Galicia. De las 2.737 que se decidieron, en 2.057 casos la madres se quedó con la tutela del menor o menores, los padres lo hicieron en 205 ocasiones y la custodia fue compartida en 475 separaciones o divorcios. Sin embargo, la tutela a medias entre padre y madre crece cada año. Desde 2013 el incremento es del 70, 2%. Entonces fueron 279.Las asociaciones que trabajan con menores y los movimientos feministas tampoco son unánimes y mantienen discrepancias sobre cómo se debe afinar esta normativa o, directamente, sobre si es necesaria. Algunas consideran que, como la figura de custodia compartida ya existe, no es necesario legislar al respecto. Es el caso también del BNG y de parte de En Marea . Los puntos a debate son amplios, como también los matices que aporta cada experiencia y puntos de vista. Los más relevantes son:En los grupos parlamentarios parece que todos tienen claro que obligar a los padres -y a los jueces- a acatar una custodia compartida aunque uno de los progenitores no la quiera está fuera de la mesa. Esa es, sin embargo, la base sobre la que pilota la propuesta de la Asociación de Pais e Nais Separados, que comenzó el debate. Si no es obligatoria, los partidos tendrán que dirimir una nueva fórmula que fomente la custodia compartida fuera de la imposición. El presidente de la asociación, Lois Toirán, rechaza que en el texto se imponga este tipo de custodia y cita al respecto las legislaciones de Francia o Brasil que, dice, hablan de favorecer o avanzar en su aplicación. En el texto de la ILP se dice que la oposición de uno de los progenitores o las malas relaciones entre ambos "no serán obstáculo ni motivo suficientes para no otorgar la custodia compartida en interés del menor". También que el juez la adoptará de "forma preferente, salvo que la individual sea más conveniente".Otra de las claves sobre la que gira la iniciativa legislativa es el papel preponderante de la mediación. La asociación propone que sea obligatoria una sesión informativa para los padres si una de las partes así lo quiere. Aunque la ILP no considera que deba realizarse una sesión de mediación de manera forzosa, sí la marca como obligatoria en caso de los padres lo hubiesen decidido en un acuerdo previo a la separación. Este punto despierta el rechazo de, por ejemplo, AGAMME, que apunta que puede haber violencia familiar después de ese acuerdo y, por tanto, no debería producirse una mediación forzosa en la que "la víctima puede recibir presiones".Todas las partes consultadas coinciden que en caso de malos tratos no puede haber custodia compartida, pero, a partir de ahí, los matices están llenos de diferencias. La ILP cita la necesidad de una sentencia condenatoria firme, con la que no coinciden muchas de las voces consultadas. Asegura que el proceso de sentencia es demasiado largo para esperar a que sea firme, mientras que las asociaciones feministas puntualizan que así no se da amparo a los casos en que la violencia no está denunciada.Que el interés de los hijos prevalezca sobre todo está en boca de todas las opiniones, por muy contrarias que sean entre sí. Parece que uno de los puntos que tendrá que tocar el texto normativo será definir qué significa para el menor este interés.