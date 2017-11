El presidente de la Xunta rechaza que Galicia sea el "tonto útil" del independentismo

El BNG cree que tras la crisis de Cataluña vendrá una reconfiguración del Estado en la que tocará defender posiciones a las nacionalidades históricas. Su portavoz parlamentaria, Ana Pontón, demandó ayer al presidente de la Xunta una ponencia encaminada a superar el marco constitucional vigente y que contemple el reconocimiento de Galicia "como nación". Su propuesta no encontró comprensión en el lado popular del hemiciclo. El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, le contestó que los gallegos no serán "los tontos útiles del independentismo catalán". "No van a utilizar a Galicia, ya les llega con utilizar al BNG", criticó.

El titular del Ejecutivo gallego rechazó que vivamos en un régimen postfranquista, como afirmó Pontón, porque "antes se exiliaban los demócratas y ahora lo hacen los golpistas", dijo en referencia Puigdemont y parte de su gobierno. Feijóo ligó incendios y Cataluña para afirmar que están "en contra de quien prende fuego a los montes y a la Constitución" y aseguró que los gallegos "están cómodos" con este marco legal. La portavoz nacionalista, por su parte, afeó a Feijóo ser "el adalid de la recentralización" y recordó que el País Vasco ya ha dado "un paso importante" para reclamar su papel en esta nueva configuración.

Las posiciones opuestas de BNG y En Marea con el PP respecto a Cataluña frustró ayer la declaración institucional que promovía el PP de apoyo a la Constitución y a la acción judicial y del Gobierno, para lo que se necesita el apoyo de todos los grupos. Los populares estudian ahora reconvertirla en una proposición no de ley, de forma que sería debatida y votada por los cuatro partidos.

La pregunta del PSdeG al Gobierno se centró en el gasto de la Xunta para formar a parados. El portavoz socialista, Xaquín Fernández Leiceaga, acusó al Gobierno gallego de pasar de "gastar 2 euros por parado a apenas 50 céntimos" y repasó partidas presupuestarias que tuvieron baja ejecución el pasado año como la de formación para el desempleo, que estuvo al 40%. El presidente de la Xunta contestó que esos fondos "se incorporaron al año siguiente".