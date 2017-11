Feijóo propone ser "impacable" con los dueños que no limpien los montes

El escaso cumplimiento de la limpieza de los terrenos forestales y las franjas de protección por parte de propietarios y concellos supera a la Xunta. El presidente del Ejecutivo gallego, Alberto Núñez Feijóo, aseguró ayer que están "absolutamente desbordados" porque los gallegos "no cumplimos con esa obligación" mientras los concellos "dicen que no tienen capacidad para hacerlo". Así, uno de los pilares de los planes de protección contra incendios, el que además debe proteger las viviendas de los más de 30.000 núcleos gallegos, se queda, año tras año, sin ejecutar. Por ello, el presidente de la Xunta pidió ser "implacable" con los que no cumplen sus obligaciones como propietarios y se preguntó si los concellos se "van a seguir negando" a tener brigadas de extinción de incendios o si van a "comprometerse a que se notifique a los propietarios la obligación de limpiar las franjas que circunvalan los núcleos rurales". "Yo me tengo que comprometer a que los del PP tengan" las brigadas, afirmó tras preguntar a En Marea si puede decir lo mismo de los suyos. "Eso sería un avance importante", remató.

"¿Se puede comprometer usted a hacer cumplir la ley?", le contestó Luís Villares. El portavoz de En Marea señaló de nuevo al director xeral de Ordenación Forestal, Tomás Fernández Couto, como el responsable de que se ejecute y cumpla la ley y pidió, otra vez, su cese. La respuesta de Feijóo contestaba al portavoz de En Marea, Luís Villares, que criticó en el Parlamento que más de la mitad de la batería de medidas que presentó Feijóo el martes para hacer frente a los incendios forestales, 16 en concreto, "ya están recogidas en la ley vigente", tres estaban en "normas anteriores a 2009 que fueron derogadas y seis rectifican diametralmente la política realizada hasta ahora". "Solo cinco son novedosas", concedió. Villares conminó a Feijóo a "investigar" cuantas de estas propuestas deberían estar ya en marcha, por qué "le ocultaron" este incumplimiento y por qué "le hicieron pasar por grandes medidas de un pacto lo que era simplemente cumplir la ley".

Con el foco del debate puesto sobre los concellos y los propietarios, sobre los que Feijóo dijo que es "inconcebible" que no atiendan sus obligaciones, el presidente de la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp), Alfredo García, aseguró ayer que Feijóo lo había llamado para buscar acuerdos con los regidores, como recoge Europa Press. García afirmó que es un avance pero que quieren "propuestas encima de la mesa". "Hay que hablar de todo, esencialmente de la ordenación del territorio, es decir, va a haber que cambiar la legislación que tenemos hoy y que hace imposible que los ayuntamientos podamos afrontar la limpieza de las franjas de protección de los núcleos", aseguró.

Una de las propuestas presentadas por la Xunta es "incentivar económicamente" la limpieza, especialmente de las franjas de seguridad, de manera que los propietarios pueden delegar las rozas y talas en los concellos a cambio de un precio fijo.