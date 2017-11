Independencia de Cataluña | Feijóo sostiene que los gallegos "no serán los tontos útiles" del secesionismo

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha proclamado este miércoles que los gallegos "no serán los tontos útiles del independentismo catalán" y ha advertido que "no van a usar a Galicia". "Ya les llega con utilizar al BNG", ha aseverado, en respuesta a la portavoz nacionalista, Ana Pontón, quien ha instado al presidente a aclarar qué papel va a jugar en el debate abierto para "superar el postfranquismo" y "el régimen del 78".

En la sesión de control, Pontón ha afeado el "golpismo" de Feijóo por sus pronunciamientos sobre Cataluña y ha planteado activar una ponencia parlamentaria que, entre otras cuestiones, contemple el reconocimiento de Galicia "como nación", al tiempo que ha denunciado la "involución democrática" y la "recentralización" en España.

"No estamos en un régimen postfranquista, estamos en plena democracia", ha replicado el jefe del Ejecutivo y líder del PPdeG. Tanto es así, ha remarcado, que "en el siglo XX se exiliaban los demócratas y ahora se exilian los golpistas". Al tiempo, ha advertido que el BNG quiere una ponencia para "aplicar su programa", que no fue avalado "en las urnas" por la mayoría de los gallegos y que él no está dispuesto a aceptar.

"Dejen ya de repartir carnés de buenos y malos gallegos", ha pedido a los nacionalistas, al tiempo que ha reiterado, como ya hizo en alguna ocasión anterior, que "la broma ilegal" de Cataluña puede costar a Galicia "5.000 millones de euros".

Finalmente, ha defendido que Galicia mantiene el autogobierno, así como "la autonomía financiera y política". "¿Cuál es su problema, que la Xunta no se dedica al folclore independentista? A los gallegos nos gusta nuestro folclore. Me niego a que los gallegos seamos los tontos útiles del independentismo catalán. No van a usar a Galicia, ya les llega con utilizar al BNG", ha zanjado.