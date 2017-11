Poco frecuente el chantaje sexual con fotos o vídeos

¿Cuáles son las situaciones que los adolescentes gallegos consideran poco habituales? Si se observan las respuestas totales de la encuesta, los escenarios de menor ocurrencia son los relacionados con la violencia sexual. El 75,1% de los adolescentes nunca fue testigo del envío por correo a alguien de documentos con contenido sexual (el 24,9% restante sí lo fue). La mayoría de los encuestados, casi siete de cada diez, no es consciente de haber visto amenazas a una chica para conseguir de ella relaciones de pareja ni conseguir fotos de una persona para, a través de chantaje, conseguir relaciones sexuales.

La mitad de los jóvenes estudiantes de ESO asegura, además, que nunca presenció la difusión de fotos o vídeos sexis de una chica sin su permiso, no obstante, el 48% de los encuestados afirma que sí, alguna vez. Otras conductas menos habituales, según los resultados de la encuesta, tienen que ver con "violencia por manifestar posiciones antipatriarcales". El 75,8% de los jóvenes encuestados nunca vio expulsar a alguien de un chat o foro por ser mujer, el 56,3% no es consciente de haber presenciado faltas de respeto por tener ideología feminista y un 52,5% no vio enviar imágenes o hacer chistes sobre agresiones contra las mujeres (el 47,5% sí).