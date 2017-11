Silva a la Xunta: "Se acabaron los tiempos de control de la administración local"

La presidenta de la Diputación de Pontevedra, Carmela Silva, lanzó ayer un mensaje a la Xunta de Galicia tras su decisión de no acudir al Parlamento de Galicia para dar cuenta de los presupuestos provinciales para 2018. "Se acabaron los tiempos de control de la administración local", expresó Silva, que añadió: "yo doy cuenta de lo que apruebo en mi pleno igual que el señor Feijóo lo hace en el suyo". El diputado del PPdeG, José Alberto Pazos Couñago, censuró ayer en el turno de la comisión de Economía del Parlamento reservado para la comparecencia de Silva su "cobardía, la prepotencia e ignorancia políticas" por no presentarse.

Silva justificó su decisión de no comparecer hoy en el Parlamento porque el año pasado se vio "sometida a ataques políticos por parte del PP que nada tenían que ver con contenido de los presupuestos", de ahí su negativa, anunciada el jueves. La presidenta de la Diputación de Pontevedra aclaró que informó a la dirección del PSdeG de su ausencia. A la negativa de Silva se unía el jueves el presidente de la Diputación de Lugo, Darío Campos, "por la nula colaboración económica" de la Xunta con la provincia de Lugo. El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, consideró la negativa "como una falta de respeto a los ciudadanos".

Couñago insistió ayer en la propia comisión parlamentaria: "esa silla vacía es una afrenta intolerable", enfatizó el diputado. Añadió que la socialista incumplió "flagrantemente su obligación" al no acudir al Pazo do Hórreo. También la acusó de extender la "omertá", la ley del silencio mafiosa, a la Cámara gallega. Con todo, que los presidentes provinciales detallen los presupuestos en el Parlamento no es obligatorio ni está regulado por ley sino que se enmarca en un acuerdo político. De hecho, en los primeros años del bipartito tampoco acudían quienes ejercían este cargo con siglas del PP.

Ante las críticas realizadas a su negativa de comparecer en la Cámara por parte de Feijóo, Carmela Silva lamentó "la poca capacidad del PP para entender" que hay un Estado de derecho en España con división de poderes. "Qué pinta el señor Feijóo?, ellos lo confuden todo. Cuando llegan a las administraciones creen que son suyas y no, le pertenecen a la gente", advirtió. El secretario general del PPdeG, Miguel Tellado, instó al líder del PSdeG, Gonzalo Caballero, a "hacer un reproche público" por la ausencia de Silva y Campos.





