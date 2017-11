Manifestaciones en Galicia para pedir la libertad de los presos y en apoyo a Cataluña

Varios centenares de personas se han movilizado este viernes en Galicia, en las siete grandes ciudades, para exigir la liberación de los presos relacionados con el 'procés' y como muestra de apoyo al pueblo catalán.



Las movilizaciones, convocadas "por la democracia y la libertad" por la Plataforma Galiza con Catalunya, han dado comienzo sobre las 20,00 horas en la plaza del Toural (Santiago), frente a la Subdelegación del Gobierno (A Coruña, Ourense y Lugo), en la plaza Amada García (Ferrol), en la Peregrina (Pontevedra) y la farola de Urzáiz (Vigo).



En la capital gallega, unas 200 personas se han concentrado para mostrar su solidaridad con los exmiembros del Govern presos y reclamar su libertad.



Han coreado consignas como 'estado español, estado represor'; 'libertad presos políticos' y 'votar no es un delito'. Además, han leído un manifiesto con el que han denunciado que la aplicación del artículo 155 es la de "un estado de excepción no declarado a través del que el PP consigue algo que siempre le negaron las urnas, como es gobernar Cataluña".



En la concentración, en la que se ha denunciado la situación de "máxima excepcionalidad" que vive Cataluña, han participado cargos del BNG como Goretti Sanmartín y Néstor Rego, así como de En Marea, como Antón Sánchez y Luca Chao.



Además, el histórico nacionalista y fundador de Anova Xosé Manuel Beiras ha asegurado que lo ocurrido en Cataluña demuestra que "se está en un franquismo sin Franco". "Es de escándalo que se encarcelen sin posibilidad de libertad bajo fianza a un gobierno elegido democráticamente, mientras se deja en libertad a los saqueadores del estado, como Rodrigo Rato", ha aseverado.



Preguntado sobre la existencia de presos políticos, ha afirmado que los miembros del Govern lo son, pero ha aclarado que ya los había antes. Así, además de la encarcelación de forma "infame" de Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, ha advertido de que "hay chicos y chicas gallegos que están en prisión desde hace cuatro años sin absolutamente ninguna prueba por un proceso en el que los condenaron sin pruebas por supuesto terrorismo por andar con unas mochilas". "Y esos son presos políticos también", ha asegurado, en referencia a Resistencia Galega.



Mientras, en Vigo, otras 200 personas, bajo una intensa lluvia, han desplegado una pancarta de 'Galiza con Catalunya'. Entre otros miembros del BNG, ha asistido a esta movilización Ana Miranda (representante del BNG en Bruselas), y también han secundado la convocatoria responsables de la CIG y de la CUT, entre otras organizaciones.



En la ciudad olívica, como en otras localidades, las consignas más repetidas han exigido "no a la represión' y han clamado: 'la solución, la autodeterminación'.



En la capital herculina, donde se han dado cita unas 350 personas según los convocantes, se han podido escuchar proclamas como 'libertad a los presos políticos', 'democracia sí, dictadura no', 'ilegalizar el PP' y 'fascismo nunca máis', así como gritos mostrando la 'solidaridad' de los gallegos con el pueblo catalán.



Ha sido exhibida también una pancarta de 'Acción antifascista Coruña' con el lema 'Contra el fascismo, ni un paso atrás', y los participantes portaban numerosas 'esteladas' y 'estreleiras'.



En la ciudad departamental la concentración ha reunido a unas 200 personas, mientras que en Ourense los participantes han rondado el centenar.



En la capital de As Burgas, Anxo Pérez Carballo, secretario comarcal de la CIG, ha leído el manifiesto, para trasladar a los catalanes que 'no estáis solos' y mandándoles "un abrazo solidario". "Esto no es solo un problema de Cataluña, nos afecta a nuestros derechos y libertades", ha avisado, en un acto también con banderas republicanas y alguna 'estelada'.



En esta ciudad ha estado presente en la movilización la socialista Rocío De Frutos, que dijo que asistía a título personal, al margen de integrantes del Bloque y Ourense en Común.



Por último, sobre medio centenar de personas ha secundado la protesta en Pontevedra, también con la participación de representantes del BNG y la CIG en el ayuntamiento y la Diputación.