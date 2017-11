Carmela Silva avisa a la Xunta de que "se acabaron los tiempos de control de la administración local"

La presidenta de la Diputación de Pontevedra, Carmela Silva, ha avisado a la Xunta de Galicia de que "se acabaron los tiempos de control de la administración local". "Yo doy cuenta de lo que apruebo en mi pleno, igual que el señor Feijóo lo hace en el suyo", ha manifestado.



La presidenta socialista ha hecho estas declaraciones este viernes, jornada en la que estaba su comparecencia en la Comisión de Orzamentos del Parlamento de Galicia.



Silva, que se quejó del maltrato sufrido en la comparecencia del 2016, ha dicho estar "sorprendida" con los representantes del PP en el Parlamento. "Inmediatamente después de decir que me van a tratar con respeto me insultan y me descalifican", ha censurado en referencia a las acusaciones de "cobarde, opaca y poco transparente", palabras que, según ha indicado, no le "afectan en nada" puesto que son "las contradicciones del Partido Popular".



En respuesta a los populares, la presidenta provincial ha asegurado que "ya se podían buscar otro calificativo" puesto que, en su opinión, la gente opina de su gobierno que son unos "valientes" porque están "cambiando radicalmente" la institución "con todo lo que significa de valentía".



"POCA CAPACIDAD PARA ENTENDER"

Además, sobre las críticas realizadas a su negativa a comparecer en la Cámara por parte del presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, Carmela Silva ha lamentado "la poca capacidad del PP para entender" que hay un Estado de derecho en España con división de poderes. "*Qué pinta el señor Feijóo?, ellos lo confunden todo. Cuando llegan a las administraciones creen que son suyas, que todo lo que gobiernan les pertenece, y no, le pertenece a la gente", ha indicado.



También ha acusado al máximo mandatario autonómico de "sumarse al modelo de confrontación permanente" de su vicepresidente, Alfonso Rueda, y ha asegurado que cuando denuncia "falta de transparencia" Feijóo "miente" dado que "todos" los acuerdos que se aprueban en la junta de gobierno de la administración provincial son remitidos a la Xunta y a la subdelegación del Gobierno, se publican en el boletín oficial y en la web de la institución. "Es imposible ser más transparente que nosotros", ha manifestado.



Frente a las críticas de los populares, Carmela Silva ha asegurado que la falta de transparencia se produce en donde gobierna el PP, partido que se caracteriza por "la inequidad de sus decisiones" en "cualquier administración".