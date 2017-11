La CIG mantiene su huelga en sanidad porque "no se ha solucionado nada"

La CIG-Saúde pide "respeto absoluto" a la convocatoria de huelga en la sanidad gallega que comienza hoy y continúa mañana para reivindicar la recuperación de los acuerdos firmados en 2010 para el personal del Servizo Galego de Saúde (Sergas), por lo que espera que "la Administración tome conciencia de que esto no terminó". El sindicato es el único que no ha retirado su llamada al paro después de que la Consellería de Sanidade ofreciera a los trabajadores la recuperación de la carrera profesional.

La responsable de CIG-Saúde, María Xosé Abuín, insiste en que "no se ha solucionado ningún conflicto". "Desde 2010 se suspendieron injustamente los acuerdos y el argumento de la crisis fue el perfecto para suspender reconocimientos históricos", lamentó. "No se nos puede seguir insultando", considera la sindicalista sobre la situación de los trabajadores del Sergas. "No es de recibo que nos sigan penalizando cuando en otros ámbitos se han firmado acuerdos de equiparación salarial", reivindica Abuín.

En este sentido, la CIG-Saúde recuerda que tienen "un acuerdo pactado con cantidades y plazos de 2010 y no lo cumplen", reprochó tras recordar que la Administración ha dado por superada la crisis económica.