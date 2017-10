El biólogo vigués Javier Castroviejo avisa: "Los eucaliptos son nefastos para la biodiversidad"

El biólogo vigués Javier Castroviejo, que dirigió la Estación Biológica de Doñana durante catorce años, ha criticado la toma de decisiones sobre la plantación de árboles en los montes gallegos. "Los eucaliptos son nefastos para la biodiversidad, inflamables y deben ser tratados como especies peligrosas. Este es el panorama de buena parte de Galicia y de España. Sólo se han salvado de esa epidemia de incendios las zonas con heladas invernales o aquellas que suponen barrera infranqueable para el 'Eucaliptus globulus' apunta.

Según el científico, "cuando se mantenían las actividades tradicionales -leña, centeno, madera de las urces (brezo), pipas-, no se producían incendios". "Cuando la vegetación natural adaptada es sustituida por densas y masivas plantaciones de árboles altamente combustibles -pinos y eucaliptos-, abandonadas, viene la catástrofe. Estos inmensos depósitos de material inflamable unidos al calentamiento global y la ruindad de los humanos nos llevan a lo que esta sucediendo, incluida la evasión de responsabilidades", asegura Castroviejo, quien añade que "lo sucedido en el último medio siglo es un fracaso clamoroso que no puede continuar. Los millones gastados en aviones, helicópteros y maquinaria pesada para extinguir incendios llevan a una situación insostenible. Los incendios forestales parecen inevitables así. El bosque no es solo cuestión de bomberos".

Además de los miles de hectáreas arrasadas en los montes, el biólogo añade otra serie elementos perdidos por culpa de las llamas. "También el patrimonio cultural ha sido destruido de forma irrecuperable: las pallozas están en ruinas, las casas vacías; hay cambios profundos en el paisaje y perdida de la biodiversidad. Han desaparecido el urogallo, el pico negro, casi el corzo y otras muchas especies", explica.

Para Castroviejo, urge crear un equipo multidisciplinario de expertos independientes que revise con urgencia y a fondo la política forestal y que proponga cambios indispensables.