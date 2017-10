Ábalos defiende que el conflicto catalán va contra la "obra" socialista

El secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, defendió esta mañana el papel de los socialistas frente "al desafío catalán". Durante su intervención en el congreso del PSdeG, Ábalos afirmó que los socialistas no están "defendiendo" el Gobierno del Partido Popular, "ni siquiera" colocándose "a su lado" porque la cuestión catalana "no es un problema territorial" sino una "crisis institucional".

Para Ábalos, se trata de un "desafío al régimen del 78" que es, dijo, la "obra" de los socialistas. "Va contra nosotros, contra lo que hicimos, contra lo que representamos", afirmó.

"No es un problema territorial, es una crisis institucional que plantea no solamente una cuestión de independecia territorial, sino el cuestionamiento del Estado de Derecho, que tiene una firma del autor, que es la del partido socialista", dijo. Por ello, consideró que "hay que ser cortito" para no entender la diferencia que supone que "uno pueda estar contra una opción política" y que eso "no impide estar por la integridad territorial". "Nada tiene que ver", dijo.