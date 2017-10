Suspendida la moción de censura de Fene al calificar de tránsfugas a 2 ediles

La moción de censura presentada por PP y Somos Fene contra el gobierno local de BNG y Esquerda Unida en el Concello de Fene no llegó a someterse a votación en el pleno de ayer. La mesa de edad del Concello acordó suspender la convocatoria al alegar que no se cumplen todos los requisitos legales. El motivo es que los ediles de Somos Fene habían recurrido en el juzgado su pase al grupo de los no adscritos, pero no la expulsión de ese grupo, por lo que "son considerados tránsfugas", según explicó la presidenta de la mesa de edad, Mariela Aguilar (BNG).

La otra integrante de la mesa de edad, la concejal del PP Rocío Bértoa, manifestó su rechazó a esta calificación y, al término de la sesión, el candidato a la Alcaldía de los populares, Gumersindo Galego, avanzó que presentarán denuncia al estimar que se trata de "un delito de prevaricación".

Un juzgado de Ferrol decretó medidas cautelaress en favor de los concejales de Somos Fene tras haber determinado Participación_Democrática Directa de Galicia su expulsión por apoyar a los populares en esta moción. Ramón Mouriño, representante de la formación instrumental por la que se presentaron los dos ediles de Somos Fene a los comicios locales de 2015 remitió un escrito ayer a la mesa de edad del pleno en la que pedía la supensión del pleno y la incorporación de los concejales al grupo de no adscrito, al mismo tiempo que se reafirma en su expulsión. El BNG califica a los dos ediles de tránsfugas y se ampara en una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias sobre un caso similar que obligó a suspender una moción.

En un salón de plenos a rebosar, y con algunas interrupciones debido a los gritos y aplausos del público, el alcalde de Fene, Juventino Trigo (BNG), aseguró que la decisión de la mesa es "la más garanista" ante "toda esta inseguridad". En su opinión, la moción es un "intento desesperado por ocupar un sillón", pero celebró que a "este partido corrupto no le saliese la jugada" e insta a la oposición a ser constructiva para Fene y "olvidar los intereses personales".