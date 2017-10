Un sindicato policial pide al Gobierno declarar "non gratos" a Noriega y Lores

El Sindicato Unificado de Policía (SUP) ha solicitado a la Delegación del Gobierno en Galicia la declaración de personas non gratas a los alcaldes de Santiago, Martiño Noriega, y de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, por votar en contra de mociones de apoyo a los cuerpos de seguridad desplazados a Cataluña en los plenos de ambos municipios. En su escrito, el SUP pide que a través de esta declaración los regidores de Santiago y de Pontevedra no sean invitados a ningún acto que organice la institución policial.

La organización sostiene que entre los deberes y obligaciones de todos los partidos políticos democráticos está "el rechazar y condenar el acoso constante que sufren los cuerpos de seguridad del estado en Cataluña", así como "mostrarles su apoyo". Añaden que no es de recibo que autoridades políticas que representan a toda una ciudad "se pronuncien y critiquen de forma pública la actuación de los policías y guardias civiles en Cataluña".

El alcalde de Santiago expresó ayer su malestar por que el SUP actúe como el "brazo armado del partido del Gobierno central", al tiempo que defendió que su posicionamiento crítico con la actuación policial durante el 1-O le "llena de orgullo y satisfacción". Noriega recomendó al SUP que centren sus esfuerzos en "reivindicar mejoras salariales y de las condiciones" de los trabajadores.