Feijóo rebatirá las acusaciones de descoordinación el 7 de noviembre en el Parlamento

Feijóo evitó ayer responder a las nuevas acusaciones de descoordinación por parte de efectivos de la lucha contra el fuego. A las quejas de trabajadores del 112, bomberos públicos y comarcales, brigadistas y agentes forestales de la semana pasada, se unieron bomberos del GES (Grupo de Emergencias Supramunicipal) de Val Miñor, que en una carta criticaron la falta de un mando único y el colapso del 112 y el 085 el día 15.

Adelantó que ofrecerá los datos sobre las comunicaciones de esas jornadas en una comparecencia parlamentaria el 7 de noviembre

Además, rechazó las acusaciones de la oposición sobre la congelación de fondos para prevención y extinción de incendios en 2018, que ganan 10 millones de euros, dijo, hasta los 180.

Por otro lado, el BNG y los alcaldes de As Neves, Viana do Bolo, Baños de Molgas, Ponteareas, A Mezquita, Pobra do Brollón o San Sadurniño criticaron a la Xunta por responsabilizar de los fuegos a una "trama incendiaria" de cuya existencia nunca ha encontrado pruebas la Fiscalía de Medio Ambiente y vincularon lo sucedido con "el abandono" del monte .

La diputada de En Marea en el Congreso, Alexandra Fernández, preguntó al Gobierno por el retraso en la llegada de la UME a Galicia para ayudar contra el fuego.