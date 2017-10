Las dos primeras detenciones no responden a la tesis de "crímenes organizados"

Ya son dos los imputados por la ola de incendios del 15 de octubre, y su perfil no responde a la tesis de "una iniciativa criminal compleja de grupos que persiguen objetivos supraindividuales" , tal como investiga la Fiscalía del TSXG, y tal como sospecha la propia Xunta.

Primero fue detenido un funcionario de Vigo que está en prisión por quemar una hectárea de terreno en una finca familiar en Os Blancos (Ourense) y ayer fue acusada María Luisa C.C., una mujer de 74 años. Confesó ser la responsable del fuego en el lugar de Rubial, parroquia de Petelos en Mos, que calcinó 2 hectáreas (0,3 de arbolado y 1,7 de monte raso). En este incendio, según fuentes de la Policía Autonómica, corrieron peligro dos viviendas y tuvieron que participar medios de extinciones terrestres y aéreos.

La ola de fuegos que arrasó en cuatro días más de 35.500 hectáreas es "terrorismo incendiario" para la Xunta. La conselleira de Medio Rural, Angeles Vázquez, defendió que el 100% de los fuegos fueron provocados y que no puede ser causalidad que en la madrugada del domingo surja casi un centenar incendios repartidos por toda Galicia. La Policía de Vigo también, en sus primeras pesquisas, apuntó a "cierta organización" en los fuegos de la ciudad, 90. Y la Fiscalía decidió investigar "la posibilidad de una actuación criminal más allá de la de simples autores ocasionales con perfiles criminológicos conocidos". Ya lo hizo tras la ola de incendios de 2006, y al final descartó una trama organizada detrás de las llamas que entonces devastaron más de 95.000 hectáreas. Hace dos días el fiscal de Medio Ambiente, Álvaro García Ortiza, no era optimista al respecto: "Por lo que tenemos hasta ahora, no podemos conectar ningún incendio", declaró el lunes el fiscal de Medio Ambiente de Galicia.

Por el momento, los dos detenidos en Galicia no obedecen al perfil de una acción incendiaria coordinada.

La segunda detenida, a la que se le imputan tres fuegos, dos de ellos de2013 y 2016, en la comunidad lo fue a raíz de la investigación abierta tras una denuncia de un vecino por su negativa a prestar una manguera cuando ardía el monte el pasado 15 de octubre.

La mujer pasó a disposición judicial y fue puesta en libertad por razones humanitarias, esgrimió el vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, pues tiene a su cargo a su marido en silla de ruedas y un hijo discapacitado físico. Aconsejada por la familia María Luisa C.C. rehusó hacer declaraciones a los periodistas. Solo defendió su inocencia, aunque en sede policial habría confesado lo contrario.

Por el momento solo ha trascendido que las llamas se habrían iniciado en una finca de la propiedad de la investigada cuando estaría realizando una quema de rastrojos. Este se habría descontrolado y avanzado hacia terrenos colindantes.

Los vecinos de este barrio de la parroquia de Petelos, compuesto por una decena de viviendas, aseguraban ayer que en ningún momento vieron a María Luisa C. C. prender fuego pero sí cuentan su negativa a colaborar en su extinción, cuando precisamente las llamas cercaban también su propia casa, situada a pocos metros del arbolado afectado. Al parecer la detenida "no le dio la manguera a un chico que se la pidió, permaneció en su portal viendo lo sucedido sin echar una mano y diciendo que para eso estaban los bomberos" comenta Rocío Pereiro, que vive justo al lado de la zona quemada, separada de su casa por una carretera. Algunos apuntan a que no le prestó la manguera porque no lo conocía, otros que porque "quien le pagaría luego a ella el agua" o que tenía poca agua. Fuentes municipales también señalaron un altercado con un efectivo de la policía local por el mismo motivo.

Lo extraño, y a la vez habitual, en este caso es que todos los años hay un incendio forestal en la misma zona. Hasta el momento siempre acudían los bomberos y lo apagaban pero en esta ocasión, ante la avalancha de fuegos de esa jornada, los medios de extinción no llegaron a tiempo y tuvieron que ser los vecinos los primeros en actuar. Y es que todos coinciden en apuntar la colaboración vecinal como crucial para sofocarlo, "fue una situación complicada, en un primer momento los medios no llegaron, decidimos hacer una cadena humana con calderos cogiendo agua de piscinas y pozos para parar el fuego", no obstante más tarde llegaría un coche de bomberos y luego también un hidroavión.

No fue tanta la superficie quemada como el susto y el peligro para las viviendas de este barrio, sobre todo, para la de Gracinda Pampillón que ayer se mostraba consternada. "Gracias a los vecinos salvé mi casa", asegura Gracinda que estaba con su marido de viaje, quedándose solo su hijo en la vivienda, quien dio la alerta de lo sucedido. Ayer, Gracinda desconocía la imputación de su vecina María Luisa, pero calificaba de su actitud de no ceder el agua "irresponsable e inconsciente" . "Una persona no puede estar bien cuando con la sequía que y los alrededores llenos de maleza, se pone a quemar un rastrojo como dicen",añadió.

Por otra parte, la asociación ecologista Arco Iris pidió ayer que se libere al detenido por el fuego de Os Blancos, a quien considera "una cabeza de turco" para acallar "las críticas a los insuficientes medios" de extinción. Reclama que se investigue lo que pasó en la finca, pues "hay llaves y hasa el móvil quemados del detenido entre restos de la hoguera".

Los letrados de Miguel Angel M.M, de 55 años y que creó una asociación ecologista en 1981, han presentado un recurso ante la Audiencia provincial contra la orden de prisión incondicional impuesta el pasado jueves.