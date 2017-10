El primer archivo multimedia del desastre nace en el Val Miñor

Miles de fotografías y vídeos sobre la ola de incendios que asoló la comunidad el pasado 15 de octubre se encuentran todavía en los teléfonos móviles de sus testigos directos. Ha pasado una semana desde la tragedia y las posibilidades de permanecer mucho más tiempo en los terminales son escasas. Llegará el momento de liberar memoria y acabarán eliminados. El Instituto de Estudos Miñoráns (IEM) quiere evitar que se pierdan los relativos a la comarca del Val Miñor y ha habilitado el primer archivo multimedia público y gratuito del desastre en Galicia con el fin de conservar esos valiosos documentos y ponerlos a disposición de cualquiera a tiro de click.

La entidad cultural es un referente en los municipios de Baiona, Nigrán y Gondomar por su actividad investigadora y divulgativa en los ámbitos histórico, cultural y medioambiental de la comarca. Sus representantes no quieren dejar pasar la oportunidad de guardar cualquier referencia a unos hechos que harán historia. "Estamos no 2017 e a maneira de documentar os feitos xa non se restrinxe ás imaxes dos xornais. Moita xente que viviu en primeira persoa os lumes tomou fotos ou grabou vídeos moi interesantes. Non queremos que se borre ese material sen máis, así que procuramos recuperalo a través dunha web", explica Xosé Lois Vilar, uno de los directivos del colectivo, que no descarta exponer las imágenes en el futuro o publicarlas de algún modo "para que non se esqueza o ocorrido".

Los interesados en compartir sus documentos gráficos pueden acceder a la web lumes.iem.gal. La página muestra las instrucciones a seguir para dejar el material. Inicialmente, se precisa disponer de una cuenta de correo de gmail para enviarlos directamente tras cubrir un formulario con datos personales para que quede constancia de la autoría y localización de las imágenes y un contacto para resolver cualquier duda. Si el usuario carece de este tipo de dirección electrónica y no desea abrir una nueva cuenta, puede enviarlas directamente al correo lumes@iem.gal.

Ayudas en Nigrán y Baiona

Por otro lado, los concellos de Baiona y Nigrán trabajan en la canalización de las ayudas. El baionés ha habilitado una oficina de atención a los afectados en la Casa do Reloxo y un teléfono de información, el 986 356410. El gobierno nigranés propondrá al pleno solicitar la declaración de zona catastrófica al Consejo de Ministros para que se habiliten las correspondientes subvenciones.