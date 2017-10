El fuego de As Neves quemó 90 empleos

Noventa vecinos de As Neves han perdido sus puestos de trabajo como consecuencia de los incendios que arrasaron el 90% de los núcleos de población del municipio.

La empresa más perjudicada ha sido el aserradero Maderas Vial, en la parroquia de A Estación, en la que trabajaban 25 personas, casi todos vecinos de As Neves. Al frente están dos socios Nelson Alonso y Delia Vidal. "No ha quedado nada, ni maquinaria, ni nave? Vino a ver las instalaciones un representante de la Xunta pero no nos han dicho si nos van a dar alguna ayuda y lo hemos perdido todo" explicó ayer la socia muy emocionada. Esta empresa generaba además alrededor de 40 puestos de trabajo indirectos que también han desaparecido con las llamas.

En As Neves el fuego también afectó a una nave de fontanería y a otra de cerrajería, acabando con más puestos de trabajo. Además, empresas de menor tamaño siguen padeciendo las consecuencias de los incendios, casi incomunicadas, sin internet y sin teléfono fijo. "Lo que han comenzado a funcionar ahora son los TPV" afirma el alcalde de As Neves, Xosé Manuel Rodríguez Méndez.

Otra de las grandes afectadas de As Neves ha sido la Sociedade Cooperativa Agraria Condado-Paradanta. El fuego calcinó 45 de sus colmenas y 150 medias alzas, además del inmueble en el que se iba a ampliar la cooperativa."Podríamos comprar nuevas abejas pero es que en As Neves no hay flor, hasta que regenere todo de nuevo, no podrá haber miel de As Neves" explica Alejandro Martínez, gerente de la cooperativa.

Viviendas

Con respecto a las viviendas, en As Neves cuatro familias han perdido sus casas y otras 26 viviendas han quedado totalmente destruidas aunque no eran la residencia habitual de sus dueños. A mayores, 74 viviendas han sufrido daños parciales y otras 6 presentan daños medios.

Lamprea del Miño

El sector de la lamprea también podría verse afectado según el Concello de As Neves. Por eso urge a las administraciones una actuación sobre su territorio quemado para evitar más perjuicios de los incendios sobre la economía del municipio. El alcalde, Xosé Manuel Rodríguez Méndez, advirtió ayer que si las lluvias arrastran las cenizas de los montes de As Neves a los ríos Xuliana o Termes, estos trasladarán esas cenizas al río Miño con consecuentes efectos negativos sobre la lamprea, un pez que genera riqueza en los municipios del Miño.

"Si no se actúa a tiempo, en enero cuando empiece la temporada de lamprea, la pesca podrá verse comprometida y todo el entramado socioeconómico a su alrededor, tanto de pescadores como de restauración, etc" advirtió el regidor durante un recorrido por las zonas de As Neves afectadas por los incendios junto a los medios de comunicación.