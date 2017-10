Dorribo declara que desconocía la existencia de contabilidad B en Nupel

El empresario lucense Jorge Dorribo, expropietario de la farmacéutica Nupel, aseguró ayer durante su declaración en el juicio por la operación Campeón que no "conocía" la existencia de una "doble contabilidad" en la sociedad. Dorribo declaró además que su deuda con Hacienda se debe, en parte, a que en mayo de 2010 ya había sido encarcelado y no pudo presentar la declaración de la Renta.

Aunque el Ministerio fiscal llegó a un acuerdo con doce de los trece imputados, incluido Dorribo, la negativa de uno de los 13 investigados a aceptar el acuerdo obligó a la celebración del juicio, cuya vista oral comenzó ayer en la Audiencia de Lugo. La vista se centra en el papel del socio de la consultora Proitec Javier Rodríguez para conseguir una subvención de 2 millones tramitados a través del Igape para Laboratorios Nupel. El resto de acusados reconocieron su participación y son interrogados por la Fiscalía en lo que afecta a Rodríguez.

Dorribo aseguró que desconocía si en Nupel había "doble contabilidad" porque él se ocupaba del apartado comercial y era el departamento de administración el que se encargaban de los números. Según Dorribo, él cobraba "un salario" y desconocía "la existencia de una contabilidad no oficial". De hecho, en relación con las cantidades retiradas de las cuentas de la empresa, cuya legitimidad cuestiona la Fiscalía, subrayó que eran "préstamos de la sociedad" que se iban amortizando con cargo a las "comisiones" que no cobraba por la labor comercial.

En cuanto a la deuda que le reclama Hacienda, conminó a la fiscal a que comprobase si tenía alguna deuda previa a la intervención de Nupel. De hecho, aseguró no hizo la declaración en el año 2010 porque ya había sido detenido, le habían "precintado las cuentas" y lo habían "dejado sin nada". "Fui embargado. Me he quedado sin nada. Me lo han quitado todo", aseguró.

Dorribo ha aceptado penas de cárcel por casi seis años y multas que superan los 6,1 millones por delitos contra Hacienda, falsedad en documento mercantil, blanqueo de capitales, delito contable e insolvencia punible.