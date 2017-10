Más de 40 petroglifos, amenazados en el Val Miñor tras la ola de incendios

El patrimonio histórico y cultural gallego también es víctima de la ola de incendios. La comarca del Val Miñor, una de las más ricas en yacimientos prehistóricos de Galicia, teme por la integridad de más de cuarenta petroglifos catalogados y protegidos, localizados en las parroquias gondomaresas de Vincios y Morgadáns y en las nigranesas de Chandebrito y Camos. El Instituto de Estudos Miñoráns vigila cada día, desde la jornada negra del domingo, la evolución de los grabados realizados hace 4.000 años en diversos parajes. Las rocas pueden acabar quebrándose tras las altas temperaturas registradas generando daños irreversibles. "Polo momento non hai termoclastos, fendas causadas por calor intensa, pero poden aparecer e xa non habería maneira de reparar a desfeita", señala Xosé Lois Vilar, arqueólogo de la entidad.

Se ha salvado el yacimiento más importante del territorio afectado por las llamas. El conjunto de armas más relevante de Europa, el panel de Auga da Laxe, en Vincios. ¿Por qué? "Porque o seu entorno estaba limpo", recalca Vilar, quien reclama a las administraciones local y autonómica y a las comunidades de montes coordinación para mantener los perímetros de los petroglifos libres de maleza para evitar destrozos. "É importantísimo para que o lume se manteña o máis lonxe posible das pedras", reitera. "Non se pide nada que non estea recollido na lei. Os bens catalogados de interese cultural e patrimonial deben contar cunha zona de protección e iso só e posible coa limpeza dos seus entornos", recalca.

Otros pueden correr peor suerte. Prácticamente ennegrecidos por completo a consecuencia de las llamas y la ceniza se encuentran los de Santa Lucía, también en Vincios; los de A Tomada de Xacobe en el barrio de Vilas, en Morgadáns. En una ruta tras la huella del desastre, Vilar ha encontrado posibles daños también en al menos cuatro puntos de relevancia de Chandebrito: A Gabacha, Chan das Pías, O Preguntouro y Lapa de Peneitas. En Camos, aparecen afectados los de A Pena y O Viveiro. "Son conxuntos de grabados menos relevantes, muíños naviculares, coviñas, círculos concéntricos, deseños abstractos, pero no caso de que rachen non haberá posibilidade de recuperalos", advierte el experto. "Os incendios do 2006 danaron varios grabados en Campo Lameiro e as restauracións non serviron para nada", argumenta.