La Xunta refuerza el gasto social al destinar 202 millones más el próximo año

La capacidad de gasto de la Xunta crecerá en 266 millones el próximo año, un 2,8% más que en este ejercicio. Este incremento se notará sobre todo en las consellerías de Sanidade, Educación, Infraestruturas y, en menor medida, en Política Social. Los tres departamentos con carga social acaparan el 75% del presupuesto de gasto y 202 millones de la subida planeada. Pese a la mejora con respecto a las cuentas de 2017, el presupuesto del Gobierno gallego para el próximo año sigue estando lejos del que manejaba antes de la crisis económica. En concreto, son 1.939 millones por debajo del gasto del que dispuso la Xunta gobernada por el bipartito de PSdeG y BNG en 2009.

El conselleiro de Facenda, Valeriano Martínez, prefirió ayer comparar las cuentas de 2018 con los de hace cuatro años, punto de arranque del crecimiento en la última década, para afirmar que el gasto creció en Galicia más de 1.000 millones en tres años. Martínez entregó ayer al presidente del Parlamento, Miguel Santalices, el anteproyecto de ley de unos presupuestos que calificó de "sanos, equitativos, inclusivos e integradores" en los que el crecimiento del gasto "consolida la recuperación económica". "El 2017 es el mejor año desde antes de la crisis económica", aseguró tras repasar algunos indicadores y afirmar que Galicia "crece por encina de la media de España, de la UE y de las economías avanzadas" de Europa, como los países nórdicos. El conselleiro afirmó que con estos presupuestos se espera crear 17.500 puestos de trabajo y que la tasa de paro baje al 14,2% y que el PIB crezca alrededor del 2,5%, por encima de la media española.

La recuperación de la que Martínez habla, sin embargo, no deja a Galicia en situación de retomar todavía los presupuestos de la primera década de los años 2000. Solo las previsiones para las consellerías de Sanidade y Educación están a un nivel similar al de antes de la crisis. En los primeros presupuestos aprobados por el Gobierno de Alberto Núñez Feijóo tras el bipartito, en 2010, Sanidade recibió 3.728 millones. El próximo año dispondrá de 3.860 millones, 129,4 más que los que tuvo asignados a lo largo de 2017.

El departamento que no recuperará la capacidad de gasto de hace siete años, cuando la construcción y mejoras de carreteras y vías se llevaban un tercio de la inversión global, unos 400 millones, es Infraestruturas, pese a tener el crecimiento porcentual más grande en 2018, con un 11,4%. En total esta consellería tendrá 408 millones, 41,9 más que en este ejercicio. No todos son nuevos fondos, sino que 15 millones provienen del bolsillo de la Consellería de Educación, que le cede no solo la gestión del transporte escolar, sino también la partida correspondiente.

Es precisamente el departamento de Educación uno de los que menos crecerá el próximo año, ya que solo aumentará su capacidad de gasto en un 2%. Sin embargo, esto traducido en cantidad son 47,4 millones, y la sitúan en el segundo lugar de los crecimientos absolutos. El titular de Facenda explicó que si no se tiene en cuenta el gasto en personal, el presupuesto para la consellería de Cultura e Educación sería un 7,7% mayor respecto a 2017.

Las consellerías con mayor crecimiento porcentual de gasto son, además de Infraestruturas, Presidencia de la Xunta, Mar y Vicepresidencia. La que menos es, precisamente, la que elabora los presupuestos, Facenda.

El pago de los intereses de la deuda pública de Galicia tiene tanto peso como una consellería más. El Gobierno gallego abonará 169,4 millones de gasto financiero en 2018, más de lo que se dedica a las políticas de Mar o Medio Ambiente. Aun así, el próximo año supondrá 65 millones menos que durante 2017, con un descenso del 27,7%. Así, a la capacidad de inversión de 266 millones hay que sumar otros 65 que no se destinan a deuda y que dejan un gasto total de 331 millones.

De entre los gastos no financieros de la Xunta se pagan salarios de trabajadores, compra de bienes o se hacen transferencias a terceros. Son los llamados gastos corrientes, que se llevan más de 7.800 millones de los presupuestos. La inversión real se queda en 881 millones, un 4,8% más que en 2017.

Martínez avanzó las subidas en algunas partidas de gasto concretas. Así, para llegar a los 60.000 dependientes atendidos que anunció Feijóo se dedicarán 369 millones de euros, un 9% más. Dentro del presupuesto de Sanidade, 88 millones se dedicarán a nuevas infraestructuras en Ferrol, Lugo y Pontevedra, así como para la ampliación del hospital universitario de Santiago y la facultad de Medicina, que se llevan 5,5 millones.

Una de las partidas que más crece es la dedicada a la rehabilitación de vivienda, que se incrementa en 12 millones hasta situarse en los 32, un 59,4% más. Sin embargo, para construcción de vivienda protegida el presupuesto reserva 7 millones. Dentro de la Consellería do Mar, el estirón lo da la partida para transformación de producto de la pesca y la acuicultura, que recibe 22,8 millones, lo que supone un crecimiento del 55%. En cantidades más modestas se mueve el plan de residuos de Galicia, que con sus 4,6 millones aumenta en un 70%.

Los programas para promoción del empleo e instituciones del mercado de trabajo suman 246 millones, de los que 45 millones se dedican a la mejora y fomento de la empleabilidad.

Sin subidas salariales

El sueldo de los altos cargos de la Xunta no subirá en 2018. El único cambio respecto a los salarios aprobados en 2017 será el aumento del 1% que se aprobó el pasado mes de julio para todos los trabajadores que cobran un salario de la Administración gallega. Por lo tanto, el presidente de la Xunta cobrará 73.407 euros. El vicepresidente, Alfonso Rueda, y los conselleiros tendrá un sueldo de 64.067 euros. El coste salarial de los miembros del Gobierno de Feijóo se mantendrá por encima de los 700.000 euros.

Por su parte, el sueldo de secretarios xerais, secretarios xerais técnicos, directores xerais y delegados territoriais será de 56.166,88 euros. El conselleiro maior de Contas, por su parte, cobrará 68.179 euros en 2018. Todo ello, sin perjuicio de la percepción de 14 mensualidades de retribución por antigüedad que les pueda corresponder conforme a la normativa vigente.

Mantener el personal eventual de los diferentes gabinetes de la Xunta tendrá un coste de más de cinco millones de euros., de los que 1,6 son dedicados a Presidencia.