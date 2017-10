Alumnos de As Neves condenan el terrorismo ambiental con globos verdes

Concentración de estudiantes contra el fuego, ayer en el Concello de As Neves. // A. Hernández

Los alumnos del CEIP Marquesa do Pazo da Mercé y el IES Pazo da Mercé, de As Neves, se concentraron ayer a mediodía en el mirador del auditorio municipal para leer un manifiesto y condenar el "terrorismo ambiental" que atacó el pasado fin de semana al 90% del territorio nevense. Gran parte del propio alumnado sufrió consecuencias del fuego y vio como ardían plantaciones, fincas, jardines, herramientas de trabajo, animales, etc.

El alumnado de ambos centros se incorporó a las clases el pasado miércoles y desde entonces ha estado sin agua potable. Los alumnos deben beber agua embotellada que les suministra el centro y cuando van al baño deben utilizar cubos de agua al no funcionar las cisternas. No obstante, desde el centro confiaba ayer en volver a tener agua la próxima semana.

Por otra parte, el delegado territorial de la Xunta en Pontevedra, José Manuel Cores Tourís, mantuvo una reunión con el alcalde nevense, Xosé Manuel R. Méndez, con el objetivo de analizar las necesidades del municipio tras el incendio.

"Desde la Xunta queremos hacer especial hincapié en las viviendas pero también en las empresas afectadas, lo es el caso de varias de esta localidad, especialmente una maderera que quedó totalmente arrasada y de la que dependen 27 familias", añadió el delegado territorial, quien destacó que ya se está trabajando con los ayuntamientos afectados de cara a concretar el alcance de los daños sufridos en las infraestructuras públicas y paliarlos. "También se iniciaron ya los primeros estudios de afectación sobre el patrimonio natural, con el objetivo fundamental de evitar que, la causa de las lluvias, las cenizas lleguen a los ríos y mismo a las costas".