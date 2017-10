Voluntarios de toda España ofrecen su ayuda para recuperar el monte gallego

Si las llamas convirtieron en cenizas los sueños de muchos gallegos, numerosos voluntarios de toda la geografía española se han ofrecido a ayudar a reconstruirlos. Según informó ayer la Asociación Ecologista Arco Iris, voluntarios de toda España han ofrecido su ayuda para recuperar el monte gallego. La entidad, que compara las ofertas de ayuda recibidas a lo que ocurrió en el año 2002 con el "Prestige", explica que solicitará en los próximos días una entrevista con la conselleira del Medio Rural, Ángeles Vázquez, para tratar de canalizar todos estos ofrecimientos.

"Demuestran que el espíritu del "Prestige" sigue latente en el corazón de la sociedad española. Estamos ante una oportunidad única para que los incendios del pasado domingo sean un punto de inflexión definitivo que marque un antes y un después de esta odiosa plaga que cubre de luto nuestro paisaje", añaden fuentes de la asociación a través de un comunicado.

Arco Iris propondrá varios Planes de Restauración Forestal en los parques naturales afectados, en los que serían incluidos estos voluntarios de toda España, "que formarán una marea verde que será recordada en años venideros". "Será la mejor vacuna para una enfermedad que lleva ya demasiados años carcomiendo los cimiento de esta sociedad, que por fin parece despertar", concluye la organización.

No obstante, desde el Concello de Cervantes pedían "calma" a los muchos que se ofrecieron a ayudar al municipio y a otros afectados en Os Ancares. Explican que "desde el lunes" recibieron innumerables llamadas y correos de gente que, "con buena voluntad", se ofrece para participar en las labores de repoblación e incluso a llevar semillas para replantar.

Sin embargo, el Ayuntamiento, que ya avisó a Medio Rural de las convocatorias para trasladarse a Os Ancares que circulan por las redes sociales, pide "calma" a esa gente. Óscar Dorado, ingeniero de Montes y técnico de desarrollo local en Cervantes, explicó que en "un terreno que acaba de arder" en zonas de "gran pendiente" la acumulación de gente puede provocar mayor erosión del suelo e incluso situaciones de "peligro", ya que la vegetación ya no evita corrimientos de tierra y piedras. Además recordó que no se deben tirar simientes "sin la supervisión de la Consellería o de alguien que realmente sepa lo que hace" y conozca el ecosistema de Os Ancares, porque pueden introducirse plantas "invasoras" y generar una "epidemia". "Pedimos que la gente no venga este fin de semana. Quiere ayudar, pero pedimos un poco de calma. La Consellería aún está evaluando los daños y viendo la mejor manera de recuperar lo que ha ardido. Que se concentre gente sin control no ayuda e incluso puede ser peligroso", avisó.