Los expertos solicitan a la ciudadanía que no pise el monte ni plante semillas

Apenas unas horas después de que los fuegos de los montes vigueses se hayan dado por extinguidos, de nuevo otro tipo de bulos ha comenzado a circular por las redes sociales, llamando a la ciudadanía a acudir al monte para plantar semillas, bellotas y "dando instrucciones" para contribuir a su recuperación en un momento en el que todavía no es seguro ni tampoco recomendable acudir a las zonas afectadas.

En la misma línea que los comuneros, también la Sociedade Galega de Historia Natural (SGHN) remitió un comunicado en el que pide que "no se pise" en los lugares afectados por los incendios "pues acelera el proceso de erosión con las lluvias y la compactación del suelo". "Una buena intención no tiene por qué tener buenos resultados", indica el comunicado. Asimismo, solicita que la ciudadanía no emplee de forma indiscriminada semillas para cubrir las zonas afectadas. "Es difícil, cuando no imposible, encontrar semillas autóctonas garantizadas tanto en su origen como que se correspondan realmente a especies autóctonas".

Un comunicado similar emitió también la asociación Adega con el título "Qué hacer y qué no en los terrenos quemados: consejos para no estropear más el medio ambiente". En el comunicado, solicitan no pisotear las zonas quemadas para no acelerar la erosión, no cortar árboles ni romper ramas, no quitar madera de modo agresivo para el suelo, no usar maquinaria pesada, no asustar ni dañar a la fauna y no pastorear demasiado pronto para evitar los efectos del ganado sobre el suelo y la vegetación.

Además propone una serie de medidas efectivas pero insiste en que éstas deben acometerse de forma coordinada con las administraciones y las comunidades de montes como cortar solo los árboles de cierto tamaño para evitar daños al suelo, dejar los restos forestales sobre el suelo en sentido perpendicular a la pendiente para frenar su caída en caso de lluvias, repartir paja o virutas en zonas sensibles y poner filtros vegetales cerca de los cauces de los ríos para frenar los arrastres del suelo y evitar la contaminación de las aguas.

Por otra parte, se ha convocado una concentración ciudadana para el próximo domingo, 22 de octubre, a las 12:30 horas frente al centro comercial A Laxe para escuchar distintas impresiones y propuestas ante lo ocurrido. Tras la concentración se realizará una marcha pacífica hasta el edificio de la Xunta.