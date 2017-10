El Concello de Vigo solicitará la declaración de zona catastrófica y urge que se evalúen los daños

comuneros de la ciudad. // C. Graña

El Concello de Vigo abrirá una oficina para recibir la evaluación de los daños provocados por los incendios del pasado domingo para solicitar lo antes posible la declaración de zona catastrófica y que así los afectdaos puedan recibir "todas las ayudas posibles que la legislación permita". Así lo confirmó ayer Abel Caballero tras una reunión con los representantes de las doce comunidades de montes del municipio, que serán los encargados de realizar la valoración de los daños forestales, de instalación y maquinaria -que en algunos casos como el de Coruxo supera los 200.000 euros- mientras que el alcalde también solicitó a los propietarios particulares afectados que hagan lo mismo.

En la reunión con los comuneros, que se prolongó dos horas en un clima de "colaboración" y "cordialidad", se abordaron también las acciones inmediatas como el reparto, este mismo fin de semana, por parte del Concello de 17 toneladas de paja para compactar lo antes posible el terreno y evitar que las lluvias arrastren las cenizas.

La situación actual de los montes vigueses es muy delicada y por este motivo se pide a la ciudadanía que no acudan a las zonas afectadas en un plazo de "uno o dos meses". "Pedimos a la gente que no suba al monte calcinado", solicitó Caballero, que recordó que además del peligro se suma el hecho de que "el suelo todavía no está compactado" y la acción humana provocaría una "degradación mayor".

La reacción de miles de personas que en las últimas jornadas han mostrado su intención de ayudar será asimismo gestionada y canalizada por parte del Concello, que pide a los interesados que llamen al 010 y dejen sus datos para que "cuando llegue el momento" se organicen grupos de voluntarios para colaborar en una recuperación que, recordó el presidente de la Mancomunidad de Montes de Vigo, Uxío González, "será larga y tardará no uno sino muchos meses e incluso años". Por ello, insistieron en pedir a los vecinos que no presten atención a los mensajes que circulan estos días por las redes sociales y no acudan al monte a plantar semillas ni bellotas. "Cuando llegue le momento los llamaremos, ya les diremos cuándo y cómo", insistió el alcalde.

La reforestación, remarcó Caballero, se hará de forma ordenada y de hecho se tratará en próximas reuniones el cómo abordarla para priorizar la plantación de frondosas con árboles autóctonos en lugar de pinos y eucaliptos. En esa actividad cobrará especial importancia la Senda Verde que los comuneros prevén ampliar hasta los 50 metros y de la cual ya se ha acometido el 40 por ciento. De hecho, en estas zonas el fuego tan solo afectó a una pequeña parte en el monte de Coruxo por lo que además de su uso social se confirmó su capacidad como cortafuegos. Al respecto de las políticas forestales, Caballero abogó por tener más competencias en la materia para tener más capacidad de actuación. "Hay que buscar fórmulas imaginativas porque este incendio marcó un antes y un después, tendremos que replantearnos algunas cosas", avanzó.

Del mismo modo, el alcalde aceptó la petición de los comuneros de que se ampliase el plan de empleo municipal a todo el año para mantener una plantilla de 30 personas trabajando tanto en las labores de limpieza como de replantación. "Vamos a reforzar ese plan de empleo hacia los montes con un tratamiento de excepcionalidad", aseveró Caballero, que hizo hincapié en que "en Vigo teníamos los montes más limpios y aún así ardieron pero el tenerlos así produjo que el incendio no fuera como pudo haber sido".

Al respecto de la limpieza, el regidor recordó que una parte del monte está en manos privadas y "mucho menos atendidos, es algo constatable". Por ello, pidió a los propietarios de éstos y de las fincas urbanas con maleza que cumplan la legalidad y anunció que en estos casos "hay que ser mucho más intolerante" al respecto de las sanciones porque "se demostró que en estas condiciones son un riesgo".

En una agenda marcada irremediablemente por los incendios, el alcalde también mantuvo ayer un encuentro con los policías locales y los bomberos que participaron el domingo y lunes en las labores de extinción y evacuación de los afectados, a quienes agradeció su trabajo.

Así, en su discurso puso de manifiesto que la "buena coordinación" entre las distintas fuerzas de seguridad permitió establecer garantías y protección en las zonas evacuadas y también aprovechó para destacar comportamientos "heroicos" de estos profesionales que "dejan claro que llevaron su trabajo más allá del cumplimiento de su deber".