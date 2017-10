Ponteareas suministra a barrios con cisternas

Varios barrios de Ponteareas que se abastecen de traídas comunitarias vecinales están sin agua. El barrio de Porto, en la parroquia de Guláns, se quedó sin agua el lunes. La tubería, casi superficial en algunos tramos, ardió en varios puntos y el agua no llega al depósito. El Concello le suministró ayer agua potable con una cisterna mientras no reemplaza la tubería quemada. La sequía, agravada por los incendios, ha dejado sin agua potable al barrio de Casal, en Guláns, y también el Concello le suministra agua potable con cisterna. Por su parte, el barrio de Bouza da Igrexa, en Santiago de Oliveira, y los barrios de Serra, Seca y Campolimpo, en Padróns, también sufren escasez de agua por la sequía pero ante la previsión de que recuperen en los próximos días, el Concello aún no les suministrará agua.

Salceda de Caselas

La contaminación provocada por los incendios ha hecho que varias traídas de agua de Salceda optasen por reducir la utilización impidiendo que la misma se use para consumo humano "al no poder garantizar la calidad de la misma".

Mondariz

Por su parte, el Concello de Mondariz ha informado a los vecinos de las zonas afectadas por el fuego, que no pasará al cobro el recibo de la cuantía total del consumo de agua, ya que ese consumo fue debido a una causa de fuerza mayor como era impedir el avance del fuego. La medida es similar a la tomada por el concello de Baiona.