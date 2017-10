Nueve concellos pedirán optar a subvenciones públicas por ser zona catastrófica

Al menos 9 concellos pediránla declaración de zona catastrófica, para tener derecho a ayudas estatales y autonómicas para paliar los daños causados por los incendios. Los regidores de As Neves, Baiona, Salvaterra, Ponteareas y Gondomar en la provincia de Pontevedra, y los alcaldes de Maceda, Paderne y Parada do Sil en Ourense, y el de Cervantes en Lugo.

El concelllo de Nigrán valora si pedir la declaración, igual que el Concello de Vigo, que también baraja solicitar la declaración de zona catastrófica para alguna de sus parroquias. El alcalde, Abel Caballero, avanzó ayer su intención de aprovechar "cualquier vía" que abra el Gobierno para resarcir a las familias más afectadas por la oleada de incendios del domingo. Entiende que es el gobierno local el que debe "liderar"_ese trabajo y para ello empezará hoy a evaluar daños con las comunidades de montes.

En los próximos días se reunirá también con asociaciones de vecinos para preparar una memoria detallada que facilite el acceso a los recursos para rehabilitar viviendas o zonas forestales. El PP_de Vigo respalda la iniciativa y ayer su portavoz, Elena Muñoz, demandó la inclusión de Vigo en la declaración de zona catastrófica.

Por otra parte, la Federación gallega de municipios y provincias (Fegamp) se quejó ayer de que en junio pidió ayuda autonómica para limpiar las franjas de protección frente a los incendios forestales, pero lo único que obtuvo fue "una carta recordatorio de lo que dice la ley", que establece que esta tarea recae sobre los propietarios y sobre los ayuntamientos de manera subsidiaria.

Tras una reunión de la comisión ejecutiva celebrada en Santiago, la Fegamp hizo pública una declaración institucional consensuada por sus miembros sobre los incendios en Galicia.

En ella, recuerda que en junio puso "de manifiesto" "la preocupación de los ayuntamientos ante la imposibilidad de hacer frente a la limpieza de las franjas de protección de los núcleos rurales por la falta de medios económicos y de personal, así como la dificultad para identificar a los titulares de las parcelas y el acceso a las mismas".

"Solicitamos intentar llegar a acuerdos que solucionasen este problema que nos preocupaba a la hora de garantizar la seguridad frente a posibles fuegos en nuestros municipios. No recibimos otra respuesta que una carta recordatorio de lo que dice la ley", expone.

La Fegamp reclama que "los incendios de estos días deben ser un punto y aparte para una nueva política frente al fuego basada en la ordenación del territorio que evite que estos actos se repitan".