As Neves comienza a repartir agua embotellada al ser no apta la pública

Los vecinos de As Neves subsisten con botellas de agua. El depósito municipal se ha quedado completamente vacío por un exceso de consumo durante los trabajos de extinción del fuego. Ayer de madrugada el tanque se secaba y el Concello de As Neves cortó el suministro de agua potable.

Por su parte, el agua del río Termes contiene cenizas y no es apta para bombear y rellenar el depósito. "Las magníficas lluvias que han permitido acabar con los incendios también han traído un arrastre de cenizas al río", explica el alcalde nevense, Xosé Manuel Rodríguez Méndez.

El Concello no puede aún llenar de nuevo el depósito recurriendo a cisternas de agua porque antes debe limpiarlo para eliminar los restos de los incendios que acumula. Por este motivo, el gobierno ha optado por la solución temporal de repartir agua embotellada entre sus vecinos. "Organizamos un grupo de voluntarios para repartir botellas para que los vecinos puedan beber, para las demás necesidades habrá que esperar", explica el regidor. Los supermercados del municipio agotan el agua embotellada y algunos vecinos se aprovisionan de garrafas en localidades vecinas.

El alcalde Rodríguez Méndez confía en que el problema pueda resolverse pronto gracias a una obra que se realizó recientemente en As Neves para captar un manantial subterráneo: "Esperamos tener de él un aporte natural de agua pronto".

Los vecinos de As Neves ya están entrenados. Tuvieron que aprender a vivir con limitaciones de agua hace algo más de un año, cuando el río Termes, que abastece el depósito municipal de agua, se enturbió con las cenizas de los incendios que afectaron a Arbo.

No obstante, este problema no solo afecta a los vecinos que se abastecen del depósito municipal, también a barrios que reciben agua de traídas privadas de las parroquias se han quedado sin agua por un exceso de consumo o porque la que les llega está turbia por los restos del fuego.

Por otra parte, el Concello de As Neves no tiene acceso a internet. "La mayoría de las tramitaciones son telemáticas y los propios trabajadores están utilizando sus teléfonos móviles para poder realizar su labor", agradece Rodríguez Méndez.

El suministro eléctrico está prácticamente restablecido, pero As Neves sigue sin teléfono fijo, con dificultades en la telefonía móvil y sin oficinas bancarias. Los vecinos no pueden retirar dinero en los cajeros ni realizar pagos con TPV. La recogida de basura se está realizando con dificultad al haberse calcinado muchos contenedores.

"Tenemos que renacer en la totalidad del territorio, no es posible señalar un núcleo de As Neves que no haya ardido", resalta el regidor nevense, porque "sé que un 90% de territorio afectado es un porcentaje difícil de creer pero es real". En As Neves los daños materiales son cuantiosos: ardieron cuatro casas por completo, decenas de ellas quedaron dañadas, murieron animales calcinados y se quemaron alpendres y cosechas.