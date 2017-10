Las universidades cierran matrícula con vacantes en uno de cada cuatro grados

Más de un mes después de que en las universidades gallegas hayan comenzado las clases, la CiUG llama a los estudiantes convocados para matricularse en el octavo y último plazo oficial de matrícula. A partir de ahora, las instituciones académicas superiores gallegas podrían (otros años lo hacen) habilitar sus propias fechas para ver si pescan a algún alumno más de nuevo ingreso, pero hay carreras en las que les va a costar hallar aspirantes para cubrir los huecos, como es el caso de Ingeniería en Geomática y Topografía, un título de la Universidade de Santiago que se imparte en el campus de Lugo, donde, según la CiUG, solo hay un estudiante matriculado y ninguno se le sumará en esta convocatoria.

Aunque no llegan al extremo de tener un solo ocupante para 45 plazas, como ocurre en ese grado, sí quedan bastantes carreras que no podrán colgar el cartel de completo cuando los convocados formalicen su relación con la universidad en esta cita, para lo que tienen hasta el viernes. En concreto, una de cada cuatro no conseguirá completar todo su aforo. En ese terreno, la Universidade de Vigo es la que más titulaciones ha logrado llenar, un 82 por ciento de las que oferta (48 de 58), mientras Santiago le sigue de cerca, con 46 de 59 (el 78%). En el caso de A Coruña, las que cubren el cupo en su totalidad rozan el 60 por ciento (27 de 47) incluso tras este octavo plazo, aunque sí llenarán las aulas Sociología y la simultaneidad de Ingeniería Mecánica Naval y Oceánica. Aun así, son apenas la octava parte de las que cierra esta vez Vigo, que cubre ahora el cupo de otras 16 carreras, mientras que en Santiago son media docena más las que no admitirán a ningún otro alumno.

A esos 121 grados en los que no quedará ningún pupitre disponible a partir de la semana que viene están convocados a matricularse en lo que queda de semana un total de 330 estudiantes, si bien no bastarían para cubrir todas las plazas que oferta el sistema universitario gallego. Por ahora son 10.699 quienes formalizaron ya su inscripción de nuevo ingreso en algún campus pero las tres universidades todavía se repartirían alrededor de 430 vacantes.

En torno a una veintena de titulaciones, si solo se tienen en cuenta los inscritos entre el primer y séptimo plazo, los procesos ya finalizados de matrícula, los huecos son mayoría, sobre todo en las universidades de A Coruña y Santiago. En Vigo solo superan el 50% de vacantes en Ingeniería Agraria (Ourense), Ingeniería Forestal (Pontevedra) e Ingeniería de Recursos Mineros (Vigo).