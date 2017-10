La lucha contra el fuego continúa en Galicia pero ya sin cercanía a viviendas

Galicia vivió ayer otro día de lucha contra los incendios forestales, en el que la remisión de las llamas después de los momentos críticos, -con una jornada de martes en la que se han desactivado todas las medidas preventivas por cercanía a casas-, ha dado paso a un debate de cariz político.

Así pues, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, que ha trasladado personalmente el pésame a las familias de cada uno de los cuatro fallecidos, ha sostenido que ya ha pasado la "peor fase" de esta oleada de incendios y que ahora toca comenzar a evaluar las consecuencias, dando prioridad a la recuperación de las viviendas de aquella gente que las haya perdido a consecuencia de la lumbre.

Núñez Feijóo ha asegurado, asimismo, que sin el trabajo de los servicios de extinción que estos días han estado presentes en Galicia habría "muchos más" fallecidos que los cuatro registrados.

"Sabemos que hay alguna gente a la que no le importaría, pero a nosotros sí nos importa", ha sentenciado el máximo mandatario autonómico en alusión a las fuerzas de la oposición que -en su opinión- instrumentalizan políticamente la catástrofe, así como ha lamentado las difíciles condiciones meteorológicas que han causado la pérdida de control del estado de los fuegos por unas horas.

De la misma manera, el titular de la Xunta ha manifestado que a causa de los incendios es un "problema de orden público", ya que, a su entender, se trata de "un problema de atentados" y de "delincuentes homicidas", término empleado para referirse a los incendiarios.

El presidente gallego ha acompañado a la ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, en su visita a Galicia para comprobar los daños causados por el fuego.

Tejerina ha estado en primer lugar en el centro de coordinación de Santiago de Compostela, donde ha pedido a la sociedad que sea "absolutamente intolerante" con los incendiarios y ha alabado la labor de los equipos de extinción, además de adelantar que desde el Gobierno central se habilitarán ayudas para las zonas más afectadas.

Más tarde, durante su visita a Oseira (Ourense), ha considerado que el domingo "se daban las condiciones para hacer daño" prendiéndole fuego al monte y ha opinado que estos incendios "no se pueden explicar solos".

También se han desplazado hasta Galicia para ver de cerca la destrucción dejada por los incendios los líderes del PSOE, Pedro Sánchez, y de Podemos, Pablo Iglesias, que se han acercado hasta los restos de distintos fuegos en la provincia de Pontevedra.

Desde la aldea de Chandebrito, en el ayuntamiento de Nigrán, Sánchez ha informado de que, en su próxima reunión con el presidente de la Comisión Europea, Jean Claude Juncker, pedirá la activación del fondo de solidaridad europea para Galicia, Asturias y Castilla y León, las tres autonomías más afectadas por los incendios forestales.

Del mismo modo, el secretario general socialista ha pedido "cautela" a la hora de demandar responsabilidades políticas y ha afirmado que en el PSOE serán "leales" y no repetirán el comportamiento del PP con motivo de la ola de incendios de 2006, cuando había en Galicia un gobierno bipartito de PSdeG y BNG.

"Es día de intentar sofocar todos los incendios, ver las causas y estar" con los afectados, ha resumido, antes de indicar que su partido llevará el debate sobre los incendios posteriormente al Congreso para acordar medidas y evitar que se repitan escenarios similares.

Por su parte, Pablo Iglesias ha terciado que "en política hay que asumir las responsabilidades" y ha instado a la Xunta a hacerlo con las suyas en materia de incendios forestales.

El secretario general de Podemos ha denunciado también las condiciones de precariedad y falta de medios de las brigadas y bomberos forestales, por lo que ha pedido mejoras en este aspecto al término de una reunión con trabajadores de los equipos de extinción y vecinos afectados por los incendios que ha tenido lugar en Vigo.

Fuera del ámbito institucional, la Policía Nacional ha abierto a lo largo de la jornada una dirección de correo electrónico para que los ciudadanos aporten información de forma anónima sobre los incendios de este fin de semana en Vigo y Redondela para recabar pistas sobre los posibles autores de los fuegos.

En este momento, no hay en Galicia ya ningún foco con riesgo real para la población, después de que por la mañana se desactivasen las medidas preventivas en los siete fuegos restantes en esta situación.

Permanecen en la Comunidad activos todavía 16 incendios, controlados otros 9, y estables 8, según el último parte oficial de Medio Rural.

Aún no han trascendido datos sobre la superficie quemada en esta última oleada de incendios en Galicia, pero la conselleira del Medio Rural, Ángeles Vázquez, ha declarado esta tarde, durante su comparecencia en sede parlamentaria, que esta será superior a la total quemada durante todo el resto del año, unas 11.500 hectáreas.

Vázquez ha culpado de esta catástrofe a la "actividad incendiaria y homicida" de los causantes de los fuegos, dado que -ha sentenciado- "el cien por cien de los incendios fueron provocados" y ha hecho un llamamiento a la unidad para combatir estos casos.