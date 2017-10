Incendios en Galicia | El terrorismo incendiario, un delito ¿impune?

A pesar de que cada año los juzgados gallegos abren cerca de 300 investigaciones contra supuestos incendiarios por causar fuegos en montes gallegos, apenas 30 de ellos llegan a sentarse en el banquillo. Y en estos casos, tan solo los acusados reincidentes son condenados a penas de prisión al limitarse gran parte de las sentencias condenatorias al pago de una multa. Galicia sufre una media de 150 fuegos forestales al año, 2.500 en el último lustro. ¿Cuántos fueron calificados? Un total de 171, lo que supone que solo el 7% de los delitos por incendios forestales investigados son llevados a juicio. La falta de pruebas y testigos, detrás de estos datos.

Claves

1. Falta de pruebas

Las llamas y efectos del fuego borran cualquier indicio que pueda probar la implicación del sospechoso a pesar lo que favorece la impunidad del responsable. Pruebas como mecheros o cerillas quedan reducidos a cenizas por el propio fuego o incluso por las propias labores de extinción.

2. Evidencias, pero no pruebas de peso

Hallar una garrafa de gasolina o un bidón de disolvente en el maletero de un sospechoso no siempre son suficientes para sentar en el banquillo a los incendiarios. La Policía Nacional de Vigo identificó a dos motoristas que circularon, según los vecinos con una garrafa de gasolina la noche del domingo por una zona de fuego. Los dos varones no tenían implicación con los fuegos y quedaron en libertad sin cargos.

3. Ausencia de testigos

Los investigadores coinciden en señalar que la gran mayoría de estos incendios son causados por la noche y en fines de semana, favoreciendo la falta de vigilancia o testigos que puedan llegar a delatar la presencia de estos pirómanos.

4. Prisión solo para reincidentes

Aunque el Código Penal castiga los delitos de incendio con riesgo para la vida con penas que van desde los 10 a los 20 años, lo cierto es que en caso de fuegos forestales el ingreso en prisión para los responsables es excepcional, tan solo para los casos de reincidencia. En este caso, al haber también varios fallecidos, al responsable se le acusaría también de un delito de homicidio. Luis Rodríguez, presidente de la Comunidad de Montes de Cabral recordaba que hace años un vecino intentó, ya que las llamas no fueron a más quemar los montes comunales, y solo pasó "un par de días" en prisión.

5. Delito complicado de perseguir

Las propias fuentes policiales lo confirman: los ilícitos por incendios forestales son complejos de perseguir y también prevenir. En casos como el sucedido en Galicia en los últimos días, fueron tantas las hectáreas que "no resulta fácil" dar con una pista que pueda llevar al responsable. De ahí la importancia de la colaboración ciudadana.