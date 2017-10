García Tejerina: "Lo que hemos vivido en Galicia no puede volver a repetirse"

La ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, hizo ayer un llamamiento a la sociedad para que sea "absolutamente intolerante" con las personas que prenden fuego a los montes y defendió la política del Gobierno central en materia forestal y de extinción de incendios. "Nosotros estamos preparados para apagar incendios, lo que no estamos preparados es para incendiarios, porque alguien decidió quemar Galicia", indicó

En su visita al Centro de Coordinación de los incendios forestales en Santiago de Compostela, Tejerina dijo que "95 de cada 100 incendios se deben a causas humanas, y de estos 95 la mitad son intencionados".

"Lo que hemos vivido en Galicia no puede volverse a repetir", aseguró la titular de Medio Ambiente, que estuvo acompañada en su visita al Centro de Coordinación por el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, entre otras autoridades.

"Creo que vivimos en una sociedad suficientemente concienciada afortunadamente en muchas cosas, una sociedad intolerante con muchos delitos, y creo que nos tenemos que hacer absolutamente intolerantes con los incendiarios", insistió.

Posteriormente, la ministra visitó Oseira (Ourense), una de las zonas castigadas por los incendios y en la que se encuentra el monasterio del mismo nombre, que fue desalojado. Allí, también estuvo acompañada por Alberto Núñez Feijóo; el delegado del Gobierno en Galicia, Santiago Villanueva, la titular de Medio Rural, Ángeles Vázquez, y el alcalde de la localidad, José Luis Vallladares.

"Muchas veces los medios materiales no son la respuesta, ayer (por el lunes) no se podía volar", señaló la ministra, quien apuntó que en este episodio de fuegos, "se daban las condiciones para hacer daño". No obstante, García Tejerina evitó hablar de un posible ataque premeditado, en alusión a las palabras pronunciadas el lunes por Mariano Rajoy, quien aseguró que no eran "fruto de la casualidad", e indicó que "lo que sí hay son muchos incendios que no se pueden explicar solos", cuya propagación se vio favorecida por unas condiciones meteorológicas "que se conocían" y gran número de focos, "más de noventa en unas horas", de noche y originados casi "al mismo tiempo".

Con estas palabras, defendió que "había medios y había dispositivos" para luchar contra los incendios, que se habían "ampliado" en esta época del año debido a la situación de calor y de sequía. La ministra también lamentó la pérdida del "trabajo de muchos años de repoblación forestal".

Feijóo viajó ayer hasta San Cristovo de Cea después de informar que su Ejecutivo ya está evaluando los daños de los fuegos y que también van a ayudar a las personas que han perdido su casa: "Si tienen un seguro, ayudarles a cobrarlo y si no, estudiaremos una respuesta".

El presidente gallego admitió que la situación de este fin de semana produjo "12 horas" en las que se "perdió el control" del fuego, pero desvinculó esta situación de la política forestal y la gestión y avisó de que utilizar esta situación sería hacer "política con minúsculas y partidista, como adjetivo". El titular de la Xunta advirtió de que la problemática de los incendios "no es un problema de gestión forestal", sino de "orden público". En este sentido, no pasó por alto que hubo 132 incendios el domingo, frente a los 50 que hubo el día en que más incendios se registraron en agosto.

Por su parte, el delegado del Gobierno en Galicia, Santiago Villanueva, pidió colaboración ciudadana para que "denuncien y aporten pruebas" que puedan llevar a la detención de los culpables". Explicó que ya hubo identificaciones y que continúan las investigaciones.