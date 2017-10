Más de 40 fuegos todavía permanecen activos en los montes pese a las lluvias

Los monjes regresan a Oseira | Los once monjes del monasterio de Oseira, en San Cristovo de Cea (Ourense), regresaron ayer tras haber sido evacuados el domingo al convento de Ferreira de Pantón (Lugo) debido a los incendios que afectaron al municipio. El superior del monasterio, Alfonso Lora, manifestó a su llegada "a casa" -pasadas las 17.00 horas- su agradecimiento a quienes trabajaron en la extinción del fuego y aseguró que todos los monjes se encuentran bien. Aunque el entorno resultó totalmente devastado, el fuego no llegó al monasterio. "Tuvimos suerte de que no afectó a la parte de huerta que tenemos ni tampoco a lso animales", indicó Lora.