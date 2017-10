"Nos fuimos sin saber qué pasaría con las viviendas"

Sabino Comesaña, Verónica y su vecina Enriqueta abandonaban a las 11.15 horas de la mañana el hotel Bahía tras una "angustiosa" noche sin saber cómo hallarían sus casas, sus fincas y su parroquia de Freixo, Valadares, a su vuelta. Cuando fueron obligados a abandonar sus domicilios el fuego avanzaba peligrosamente hilando vegetación y ramas sin discriminación, aunque un grupo de vecinos se quedaron en la zona controlando su expansión y sofocando las llamas como podían.

Sobre las 20.30 el incendio suponía un grave riesgo para estos vecinos por lo que la Policía ordenó su evacuación pero no fue tan sencillo. "Costó mucho sacar a las personas mayores de sus casas. Para ellos son toda su vida, tuvimos que insistir mucho para que abandonasen las viviendas, pero es que le fuego era muy fuerte, no recuerdo yo otro así", explica Enriqueta ya desde el salón de su domicilio.

Aunque no de tanta magnitud como este, esta vecina sí recuerda otro grave fuego hace 30 años, si bien el factor tiempo no fue tan influyente. "Ayer -por el domingo- el viento te traía el fuego a un ritmo brutal. Parecía que lo tenías lejos y de repente se te ponía a pocos metros de tu parcela", explica Enriqueta. El panorama pone de manifiesto sus palabras: menos de 10 metros separan sus inmuebles de las primeras tierras quemadas. A lo lejos, la imagen no era distinta, el monte lucía calcinado prácticamente en su totalidad, incluyendo varios vehículos, un tractor y un camión.

Dos casas se vieron seriamente afectadas por los fuegos además de varias naves y explotaciones agrarias. Avelino Gil es uno de los propietarios afectados. Pudo sacar a tiempo a todos sus animales del recinto pero no evitar que este ardiese casi por completo. "La tarde baja sí está calcinada, se salvó el establo de arriba, pero es que lo primordial eran las casas. Saqué a los caballos de aquí y luego me fui para mi casa a evitar que el fuego le afectase", explicaba este vecino de Freixo. El presidente de la asociación vecinal Jesús Rodríguez alabó el gran trabajo humanitario de todos los habitantes de la parroquia quienes a través de cadenas humanas fueron quien de mantener las llamas bajo control y evitar males mayores. "Las últimas horas fueron muy tensas, de mucha impotencia pero hay que agradecer a todos los vecinos que arrimaron el hombro. No teníamos ayuda de bomberos, entendemos que la situación era complicada y no había medios para todos, así que solo tratamos de controlarlo", explica Rodríguez.

Comunidad de Montes

A sus muestras de agradecimiento se suma también el presidente de la Comunidad de Montes de Valadares, Gregorio Álvarez. "La labor vecinal fue enorme, muchos jóvenes llegaron de otras parroquias para ayudarnos. Fue increíble", explica. Las consecuencias para las tierras no son las mejores: tras un primer análisis, solo el 15% del monte comunal quedó sin arder.