La oposición denuncia "incompetencia y descoordinación" en la gestión de la Xunta

Los partidos de la oposición coinciden en que ahora es el momento de apagar los fuegos. Después llegará el de pedir explicaciones. Eso no ha evitado, sin embargo, que los partidos se muestren críticos con a gestión de la Xunta. El portavoz parlamentario de En Marea, Luís Villares, censuró ayer que el Gobierno gallego "se escude en tramas para evadir sus responsabilidades". Villares, que visitó con otros miembros de su partido el Monte Alba, en Vigo, afirmó que "faltaron medios y coordinación y sobró incompetencia".

"No es admisible que no estuvieran todos los medios disponibles cuando se sabía desde hace días de las condiciones climatológicas; no es admisible esa falta de movilización; tampoco las condiciones de la información ni el apagón informativo de los medios públicos", afirmó Villares. El líder de En Marea añadió que "es el momento, una vez apagados los fuegos, de exigir responsabilidades".

El nuevo secretario general del PSdeG, Gonzalo Caballero, coincidió en que ahora "lo prioritario" es sofocar los incendios y después tocará el turno de analizar en detalle las causas de lo ocurrido. "Ya hablaremos de las responsabilidades", comentó. En su primera valoración de la actuación de la Xunta, Caballero afirmó que no pondrá en marcha "una oposición destructiva" pero denunció la "incompetencia" de la Xunta. "La imagen de improvisación es una urgencia que tenemos que corregir", remató.

Por su parte, la portavoz del BNG, Ana Pontón, puso su partido "a disposición de Galicia". Aunque ha asegurado que la "prioridad" ahora es apagar los fuegos y rechazó hacer un uso "carroñero" de esta situación, Pontón lamentó que los gallegos se hayan quedado en situación de "desamparo" por parte de Xunta y Gobierno central. Pontón, que como toda la oposición pidió la comparecencia de Feijóo hoy en el pleno, pidió iniciar una "reflexión" para abordar qué tiene que cambiar en la política forestal si se quiere "evitar que una situación de estas características se repita".

Por otra parte, los líderes de los dos principales partidos de la oposición, Pedro Sánchez (PSOE) y Pablo Iglesias (Podemos) visitarán hoy Galicia para conocer los efectos del fuego y mostrar su apoyo y solidaridad a los afectados. Vigo será escenario de ambos desembarcos, si bien el secretario general socialista también se desplazará a Asturias.

Sánchez visitará primero la zona afectada en Nigrán y As Neves y, más tarde, en la ciudad olívica, visitará algunos de los puntos que más daño sufrieron a causa de las llamas acompañado por el alcalde de la urbe, Abel Caballero.

Iglesias se desplazará a Valadares y Navia, en Vigo, en compañía de la secretaria general de su formación en Galicia y diputada de En Marea, Carmen Santos, y del miembro de su ejecutiva y diputado en el Congreso Rafa Mayoral. También se reunirá con representantes de las Brigadas de Refuerzo de Incendios Forestales de las comunidades sindicales y otros representantes sindicales de los trabajadores del servicio de extinción.

Por su parte, el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, descartó ayer emular a los líderes de PSOE y Podemos. "En estos momentos, a veces la máxima ayuda es no interrumpir el trabajo de los efectivos, bomberos, voluntarios, militares, policías...", indicó.