Feijóo: "Nunca antes hubo tantos medios contra los incendios en un mes de octubre"

"Estamos luchando contra lo imposible", aseguró ayer el presidente de la Xunta. Se refería a la combinación de "incendiarios homicidas", temperaturas extremas, sequía continuada, "los fuegos que entraron desde Portugal a Galicia atravesando el río Miño" y las ráfagas de viento de la cola del huracán Ophelia. Feijóo mezcló todas estas variables, de difícil control, antes de admitir que así la Xunta "no puede asegurar el control de los fuegos".

"No hay profesional que pueda controlar un fuego con rachas de 70 kilómetros por hora", dijo, por ello las labores se centraron en proteger a las personas y las viviendas.

Pese a las voces de vecinos que denunciaron que desde el domingo se enfrentaron solos ante las llamas y a las críticas políticas sobre la planificación y gestión de la temporada de incendios, Feijóo defendió el operativo. Aseguró que "nunca antes hubo en Galicia tantos medios contra los incendios en un mes de octubre". "El doble que el pasado año". Era también el doble el número de incendios que se registraron en los 12 primeros días de octubre de este año respecto al pasado, sin contar todos los que se produjeron este fin de semana. "Somos conscientes de que nada resulta suficiente cuando se siente de cerca la angustia del fuego", indicó.

El presidente de la Xunta comenzó el día de ayer –antes de viajar a Vigo para reunirse con el presidente del Gobierno– con una declaración institucional en la que identificó al enemigo: "el terrorismo incendiario". No habló de tramas, sino de una "intensa intención de hacer daño en los lugares de más impacto" por parte de "gente que sabe, que conoce la situación". "Nos atacaron indiscriminadamente, no nos pudieron hacer más daño", resumió.

Feijóo quiso felicitar y homenajear a los que el domingo lucharon contra el fuego, no solo a los profesionales sino también a los vecinos que defendieron lo suyo con lo que tenían a mano. "Los que pretender quemar Galicia tienen enfrente la resolución de todo un país", afirmó. La declaración del presidente arrancó con el recuerdo y las condolencias por el fallecimiento de las, por entonces, tres víctimas. La Xunta ha decretado tres días de luto oficial en Galicia.

Por otra parte, la conselleira de Medio Rural comparecerá hoy en el Parlamento, a petición propia, para informar sobre la situación de los incendios.