Las llamas llegaron a pocos metros del centro de salud de As Neves. // A. Hernández

Incendios en Galicia | Un frente llegado desde Portugal siembra el pánico en As Neves

Un frente de fuego procedente de un incendio descontrolado de Portugal saltó el río Miño sobre las dos de la tarde de ayer, sembrando el pánico en As Neves y zona interior de la comarca del Condado, llegando a los concellos de Arbo, Ponteareas y Salvaterra.

Según el alcalde de As Neves, Xosé Manuel Rodríguez Méndez, el 99 por ciento del municipio nevense resultó afectado por las llamas de este incendio, que pudo además ser reforzado por otros focos intencionados. "Estábamos vendo como ardía en Sandomedio e estaban a a prender noutras", afirmó Roberto, un vecino de la zona de Taboexa que tras ser desalojado de su casa, estaba convencido que la misma se había quemado totalmente "e solo me quedei co posto".

Tras saltar el Miño, el fuego avanzo por el barrio de A Estación afectando a una empresa de maderas que resultó muy dañada, y cercando el casco urbano de As Neves. Ahí quemó totalmente una nave, y afectó a otras. También rodeó peligrosamente la gasolinera nevense.

A Continuación las llamas avanzaron por la zona de A Caiña y ya se abrieron para abarcar a Sandomedio, Santiago de Ribarteme y la zona de Batalláns, llegando también a Ponteareas y a Salvaterra de Miño. En este avance muy rápido ardieron alpendres, casas (no se ha podido confirmar si estaban habitadas) un coche y bienes diferentes de los vecinos.

En la mayoría de estos puntos se vivieron momentos de gran tensión en el desalojo de viviendas cercanas a las zonas de monte.

La situación fue muy preocupante en lugares como la de Puzo (Ponteareas), donde fueron desalojadas varias personas, entre ellas una mujer de 102 años o en San Pedro de Batalláns, donde la Guardia Civil tuvo que actuar para desalojar a varias personas que no querían de sus viviendas.

El fuego rodeó peligrosamente la estación de servicio de la A-52 en San Mateo, aunque no llegó a afectarla. Muy próxima a esta estación fueron desalojadas seis personas, entre ellas una mujer embarazada.

Para el realojo de las personas se habilitó el pabellón de Ponteareas donde los vecinos acercaron víveres y mantas. Diez familias se encontraban en este pabellón a la hora de cierre de esta redacción

Este incendio también fue el causante del corte de la A-52 en la tarde de ayer, un corte que se mantenía también a media noche.

Sobre las siete de la tarde se incorporó a la extinción la Unidad Militar de Emergencias UME.

Otros incendios

La zona del Condado-Louriña se vio afectada ayer también por otros incendios de especial gravedad, no relacionados con el anterior.

Es el caso de los fuegos que cercaron casas en el municipio de Salceda de Caselas, y obligaron a su desalojo. También en Mos, se desalojaron del orden de 30 viviendas, en la zona de San Gregorio y San Antoiño (fuego procedente del Monte Galleiro). Para el realojo se disponían anoche de los pabellones municipales.