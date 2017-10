Portugal también lucha contra el fuego: más de 300 focos registrados solo hoy

Portugal, al igual que su vecina Galicia, está luchando ferozmente contra el fuego y contra los incendiarios. Desde la pasada medianoche hasta esta tarde el país ha contabilizado más de trescientos fuegos de diferente consideración, según indicó hoy la portavoz de la Protección Civil lusa, Patrícia Gaspar, que ha calificado la jornada como "el peor día del año en materia de incendios".



Según el último balance de las autoridades, ofrecido por Gaspar en rueda de prensa a las 17.30 hora local (16.30 GMT), permanecían activos en el país 88 fuegos, siendo especialmente preocupantes los que afectan a los términos municipales de Monção y Vale de Cambra, en el norte, y Seia, Lousã, Sertã y Arganil, en el centro.



En estos municipios hay desplegados más de 1.500 bomberos, agregó la portavoz, que precisó que se han movilizado "todos los medios disponibles".





As imagens do "pior dia do ano" dos incêndios https://t.co/EIZEAnLwzL pic.twitter.com/E49aVOPKrr