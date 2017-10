´Infierno´ en As Neves

Un incendio forestal esta causando alerta tambien entre vecinos del municipios de As Neves, donde la cercanía de las llamas a las viviendas ha obligado a desalojar a varios vecinos. La zona donde se concentra el mayor peligro es Tortoleos.





Otra zona de As Neves, A Carrasqueira, también se está viendo afectada por las llamas. Las viviendas de la zona se han quedado sin electricidad.El incendio de As Neves, así como los de Gondomar y Salvaterra de Miño han obligado a decretar, como medida preventiva, la situación 2 de alerta por proximidad de las llamas a las casas. En concreto, según ha informado Medio Rural a través de su cuenta de Twitter, esta situación de alerta se ha activado en la parroquia de As Neves, en el municipio homónimo; en la de Mogadáns, en Gondomar; y en la de Pesqueiras, en Salvaterra de Miño.