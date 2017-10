Directo #ArdeGalicia| Cuatro colegios cerrados y desalojos en Vigo, Baiona, Redondela, Oia o Salceda a la espera de que el cielo conceda una tregua

Jornada negra en Galicia. El terrorismo incendiario ha cercado varias localidades del sur de la comunidad y ha obligado a desalojos en Vincios, Coruxo o en Baiona.



Os contamos la última hora desde la redacción de FARO.



21:51 horas: El Centro Comercial Travesía ha decidido cerrar sus puertas como consecuencia de la ola de incendios y está procediendo a desalojar a las personas que estaban dentro, informa Óscar Méndez.



21:42 horas: Os recordamos que el pabellón de Panxón estará abierto toda la noche y el concello estima que son 1.000 personas las afectadas en Chandebrito (fue completamente desalojada), Camos y Parada.



21:42 horas: La Consellería de Educación acaba de avisar que mañana tampoco habrá clases en el CEIP Fontes Baíña de Baiona. Son cinco de momento los centros que han suspendido la actividad para este lunes.



21:37 horas: Los estudiantes de la Residencia Universitaria O Castro, en el Campus de Vigo, han sido realojados en dos hoteles de la ciudad, uno de ellos Hotel Ciudad de Vigo.



21:25 horas: El incendio de Aldán se ha decretado en las inmediaciones del Bosque Encantado, en la zona de Herbello. Dado que todos los bomberos de Cangas se trasladaron a Vigo a prestar apoyo, Protección Civil y Policía Local ha procedido a movilizar a todos los voluntarios y personal fuera de servicio para sofocar las llamas. Muy cerca del incendio hay un geriátrico.





Atención: os veciños desaloxados por mor do lume serán acollidos no Pavillon de Panxón, que estará aberto toda a noite. — Concello de Nigrán (@ConcelloNigran) 15 de octubre de 2017

Elconcello de Nigrán abre su pabellón para alojar a los afectados por la ola de incendios. Estará abierto toda la noche.La Situación 2 por la proximidad de las llamas a núcleos de población ha sido decretada en el incendio de Cervantes-Noceda (Lugo) y en el Paderne de Allariz (Ourense), por lo que ya son once los lugares de toda Galicia en los que está activada la alerta por cercanía de los incendios a viviendas. Estos dos lugares se suman otros ocho ayuntamientos de Galicia en los que se ha activado la situación 2: Baiona, Chandrexa de Queixa, Baños de Molgas, Ponteareas, As Neves, Salvaterra de Miño, Gondomar, Cervantes y San Cristovo de Cea.Acaban de sofocar un incendio junto a las ruinas de Finca Solita en Alcabre (Vigo). Se trata de la casa indiana que habitó Antonia Pequeño Pequeño en solitario tras la muerte de su marido militar en 1894 y que el concello tiene previsto rehabilitar para uso público.Se han detectado dos focos nuevos en Caldas de Reis y vecinos alertan de que hay llamas en la parroquia canguesa de Aldán. En Caldas las llamas se han detectado en la parroquia de Saiar hace media hora. De momento no amenaza las viviendas y tiene un kilómetro de frente.21:02 horas: El Club Hípico Cemar (situado en Mondariz-Balneario) se ofrece aante el fuego que afecta a protectoras como la de Os Biosbardos en Ponteareas. Dejan un número de teléfono a través de su cuenta de Facebook: 62995437720:58 horas. El. Trabajan con relativa normalidad aunque han activado el protocolo de climatización previsto para casos como este: trabajar con ventanas cerradas y evitar que el filtrado del aire lo recoja del exterior. Trabajadores que estaban de descanso se han ofrecido para ir a trabajar.20:45 horas. Se han. Se trata del 1º de Marzo y CPI Cova Terreña (Baiona) y del CEIP Sobreira y el IES Valadares (ambos de Vigo)