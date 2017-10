El oriente ourensano se muere de sed

A pesar del tópico, también hay una Galicia marrón, un desierto en medio del país del agua. En la zona de la montaña oriental de Ourense, lleva sin llover "como es debido" cerca de año y medio. Las ovejas de Xoán González roen como pueden especies de monte bajo: "uces, xestas e carqueixas". Y las vacas lecheras de Antonio Pérez devoran ya las reservas de forraje que no deberían tocarse hasta bien entrado el invierno.

Y así, hasta 500 ejemplos de como ganaderos, agricultores, apicultores y recolectores de castaña de Viana do Bolo, Vilariño de Conso y A Gudiña, intentan sobrevivir a una suerte de apocalipsis a la que los han condenado la sequía, y ahora también los incendios. "No hay agua ni alimento, y ahora aun encima, los incendios forestales amenazan también las explotaciones. Estamos rodeados", lamenta María Páez, que regenta una explotación de ganado bovino para carne en Viana do Bolo.

A Xoán, la situación le está costando hasta el sueño. A sus 25 años se lanzó a la cría de oveja en ecológico hace año y medio. "Lo hice con mucha ilusión y por vocación, porque quería hacer mi vida en el rural, pero ahora me estoy viendo ahogado. La situación es insostenible, todo son gastos", denuncia.

El miércoles, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo presentaba un paquete con tres medidas destinadas a este colectivo: un plan para la construcción de pozos o balsas, subvenciones para la contratación de seguros agrarios y un adelanto de los pagos de la PAC. "No son más que mentiras y remiendos, que nos adelanten un dinero que ya es nuestro no tiene sentido, además es pan para hoy y hambre para mañana", explica Xoán González.

Una idea que María Páez refuerza con otros argumentos: "Hace 20 años que existen los planes de mejora para construir infraestructuras en las explotaciones, el dinero de la PAC siempre se cobró en octubre, y en cuanto a los seguros, todos sabemos que no están adaptados a la realidad gallega", expuso.

Así, los ganaderos invitan a los políticos a ponerse en su lugar, "aunque solo sea por 24 horas". Antonio Pérez les pide que vayan a visitarlos o que al menos los reciban, para que sepan lo que en realidad necesitan, y así poder "de verdad", ayudarlos.

"Las vacas no pueden quedarse solas, así que si no voy yo, al menos lo hará alguien de mi casa", asegura el ganadero Antonio Pérez, en referencia a la gran movilización que han convocado los sindicatos agrarios para el próximo 18 de noviembre en Santiago. "Es muy importante que vayamos todos, porque tienen que escucharnos, insistiremos hasta que se aburran de nosotros", asevera González. El joven explica que la ganadería es el motor de comarcas como Viana, y que si desaparece, con ella se hundirán "muchos otros negocios que viven de manera indirecta" de esta actividad.

Los ánimos están caldeados en la zona. "Somos capaces de hacer cualquier cosa. Para los ganaderos nuestros animales son lo más importante y no podemos darles de comer", dice Páez. Por su parte, Antonio confiesa que tener que manifestarse le parece "indignante". Para este ganadero lo que piden es una cosa "tan básica" que no debería ser necesario que salgan a la calle. Es por ello que tampoco entiende la medidas de la Xunta: "No cubren nuestras necesidades porque ni siquiera saben cuales son", denuncia. "Parece que desde Verín para arriba ya no es Galicia, nos sentimos abandonados a nuestra suerte", concluye.