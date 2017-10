Un estudio de la Universidade de Santiago constata la eficacia de los programas de envejecimiento activo

Entidades como Afundación tienen entre sus líneas estratégicas programas de envejecimiento activo, que desarrollan desde hace años en ámbitos como hábitos saludables, expresión artística, cultura digital, ocio activo, formación o voluntariado. Sin embargo, hasta ahora no se había medido la eficacia de estos programas. ¿Sirven para mejorar la calidad de vida de sus receptores? ¿Inciden de forma eficaz en que sus protagonistas mejoren su vida respondiendo al concepto de envejecimiento activo? La respuesta es sí y la ha dado un estudio de la Universidade de Santiago, en concreto de la Unidade de Psicoloxía do Consumidor e Usuario. La investigadora Sara Marsillas es la creadora de la primera herramienta del mundo que, explican desde Afundación, permite evaluar y cuantificar el nivel de envejecimiento activo de una persona, ya que hasta ahora solo se estudiaba su incidencia sobre la población general a partir de índices estadísticos. Y tras utilizarla con los programas de Afundación, su conclusión es "positiva".

Así, según Afundación, y tras una encuesta realizada entre 391 personas mayores de 55 años divididos entre aquellos que participan en programas de envejecimiento activo y personas que no toman parte en ninguna actividad de estas características, el principal resultado es que los participantes en estos programas tienen un nivel de envejecimiento activo "elevado", de 0,71 sobre diez, diez puntos más que quienes no participan, "lo que probaría su eficacia", como también corroboró la autora de la herramienta esta mañana en la presentación, un acto en el que explicó que la primera incursión con su herramienta fue en su tesis doctoral y entonces llegó a resultados similares a los del grupo de control (no participantes en programas específicos) al analizar la población gallega en general, con un índice de envejecimiento activo de 0,65.



Ser voluntario merece la pena



El informe constata también que los que participan en estos programas, que no tienen por qué ser específicamente los de Afundación aunque estos fueron el punto de partida para el estudio, tienen un estado de salud que supera en 6 puntos a los que no se animan. Además, participan más en la sociedad y generan más contribución social. En ese sentido, la autora destacó el impacto "positivo" del programa de voluntariado, "O valor da experiencia", cuyos participantes obtuvieron mejor nota en todas las categorías, con resultados, apuntan desde Afundación, "significativamente mejores" en ámbitos como estado afectivo y cognitivo o bienestar psicológico.

Para la coodinadora de Envellecemento Activo de Afundación, Sabela Couceiro, los resultados animan a "reforzar" el programa, sobre todo en área de voluntariado, que ha demostrado los mayores beneficios para conseguir mayores más implicados y más útiles.